Desde Brasil advierten que la salida de Bolsonaro por Argentina podría generar un conflicto diplomático

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, con paso por Argentina y destino a Estados Unidos, generó fuertes repercusiones políticas. Desde Salvador de Bahía, el periodista Facundo Sagarnaga describió el clima de tensión y los cuestionamientos sobre el papel de las autoridades argentinas.

En N&N por Aries, Sagarnaga explicó que medios, analistas y sectores políticos brasileños reclaman explicaciones sobre las circunstancias en las que Bolsonaro logró abandonar su país, pese a las restricciones judiciales que, según señaló, pesaban sobre él.

“Todos los análisis apuntan directamente al presidente Javier Milei”, sostuvo, aunque aclaró que todavía no había confirmación de una intervención del Gobierno argentino.

El periodista advirtió que una eventual colaboración para facilitar la salida del dirigente brasileño podría desencadenar “un conflicto diplomático bastante serio”.

También describió un clima de enojo en el nordeste brasileño, una región donde Lula da Silva obtuvo un fuerte respaldo electoral.

Según relató, incluso algunos simpatizantes del Partido Liberal manifestaron decepción por la salida de Bolsonaro, mientras esperan respuestas sobre su situación judicial.

Sagarnaga aclaró que, al momento de la entrevista, no había identificado un pedido formal de explicaciones del Gobierno de Lula a la Argentina.