Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos tras escapar de Brasil y pasar por Argentina

El senador brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, luego de abandonar Brasil tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva y trasladarse en un avión privado desde la Argentina.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la aeronave aterrizó a las 10:24 en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami, Florida.

Bolsonaro había ingresado a la Argentina el martes por la noche, acompañado por su esposa y sus dos hijas. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que cruzaron el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, a las 22:50, con documentación válida y sin impedimentos para ingresar al país.

La familia abordó posteriormente un avión Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly, que despegó desde Puerto Iguazú durante la madrugada del miércoles.

La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami. Según los registros de seguimiento aéreo difundidos por medios argentinos y brasileños, el recorrido evitó sobrevolar territorio de Brasil.

La salida del país se produjo mientras Bolsonaro enfrenta una investigación judicial por presunto lavado de activos y en medio de informaciones sobre una restricción judicial para abandonar territorio brasileño.