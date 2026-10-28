Trump defendió la llegada de Flávio Bolsonaro a EE.UU.: “Son buenas personas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro y su familia, luego de que el excandidato presidencial brasileño abandonara Brasil a través de Argentina, en medio de una investigación judicial y tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Consultado por periodistas sobre la posibilidad de recibir al senador brasileño en territorio estadounidense, Trump respondió: “Yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas”.

Las declaraciones se produjeron en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, después de que el mandatario regresara de una actividad política en Texas.

Trump también cuestionó las elecciones de Brasil

El presidente estadounidense puso en duda el desarrollo del proceso electoral que terminó con la reelección de Lula el domingo 25 de octubre.

“Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles”, sostuvo, aunque no presentó pruebas de irregularidades.

Trump también se refirió a su vínculo con la familia Bolsonaro y aseguró conocer especialmente al expresidente Jair Bolsonaro. “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio y muy bien al padre, quien fue tratado muy mal”, manifestó.

Sus declaraciones se conocen mientras Flávio Bolsonaro enfrenta cuestionamientos judiciales en Brasil y había recibido una orden del Supremo Tribunal Federal para entregar sus pasaportes.

Estados Unidos otorgará visas a Bolsonaro y su familia

El Departamento de Estado estadounidense informó que se emitirán visas para Flávio Bolsonaro y sus familiares, lo que permitiría su ingreso legal a Estados Unidos.

La decisión se conoció después de que el senador abandonara Brasil y atravesara territorio argentino.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro ingresó a Argentina junto a su esposa y sus dos hijas el martes 27 de octubre, a las 22.50, por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.

Posteriormente, a las 23.30, los cuatro abordaron un avión privado en Puerto Iguazú, cuyo plan de vuelo tenía como destino Guayaquil, Ecuador.

Trump reconoció que había escuchado versiones sobre la presencia del dirigente brasileño en Argentina, aunque aseguró desconocer su ubicación exacta.

Por el momento, las autoridades estadounidenses no confirmaron que se le haya concedido asilo político. La emisión de visas y el respaldo público de Trump constituyen hechos diferentes de un eventual reconocimiento de esa condición migratoria.