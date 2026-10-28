Tras ganar en Brasil, Lula envió mensajes a Cristina Kirchner y Sergio Massa

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió públicamente a los mensajes de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa tras su victoria electoral frente a Flávio Bolsonaro, en el balotaje del domingo 25 de octubre.

A través de su cuenta de X, Lula agradeció las felicitaciones de ambos referentes del peronismo argentino y reivindicó la defensa de la democracia, la justicia social y la integración regional.

“Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje”, escribió el mandatario brasileño, quien celebró el resultado electoral como una victoria de la democracia, la justicia social y la paz.

También destacó el acompañamiento de la expresidenta argentina en la defensa de una América Latina soberana y próspera.

El mensaje de Lula a Sergio Massa

El presidente brasileño también respondió al exministro de Economía, quien había celebrado su reelección con una publicación en la que reivindicó su trayectoria política y su vínculo con Argentina.

Lula agradeció las palabras de afecto y amistad de Massa y destacó la relación histórica entre ambos países.

“Brasil y Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido”, expresó.

Además, sostuvo que la victoria del pueblo brasileño puede servir de inspiración para quienes defienden los derechos de los trabajadores en distintos países.

El contraste con el Gobierno de Milei

Los intercambios se produjeron mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene su decisión de no emitir una felicitación oficial por la reelección del mandatario brasileño.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que la Casa Rosada no difundirá un comunicado de reconocimiento y atribuyó esa postura a las diferencias políticas entre ambos presidentes.

Lula consiguió su cuarto mandato presidencial con aproximadamente el 51,8% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro.

La reelección provocó distintas reacciones en Argentina, donde referentes del peronismo celebraron el resultado, mientras persisten las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Milei y Lula.