El Gobierno avala el paso de Flavio Bolsonaro mientras estalla la polémica por la ayuda oficial

Tras el cruce por Puerto Iguazú de Flavio Bolsonaro, su esposa y sus hijas con destino final en Estados Unidos, la administración de Javier Milei salió a blindar el procedimiento administrativo y legal, aunque voces del propio oficialismo se encargaron de admitir el respaldo político a la maniobra.

Mientras la Dirección Nacional de Migraciones aseguró que la familia del exmandatario brasileño ingresó con la documentación en regla y sin impedimentos vigentes, desde las altas esferas del poder libertario no tardaron en reivindicar la jugada como un rescate frente a la "tiranía".

Las explicaciones oficiales llegaron en un comunicado en el que el organismo migratorio subrayó que se cumplieron rigurosamente todos los pasos formales, a pesar de que la salida de Brasil se produjo en paralelo a las medidas judiciales que exigían la entrega de pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

En la misma línea, fuentes de la Casa Rosada intentaron despejar las sospechas sobre una participación directa de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) —cuya sombra rozaba las gestiones del asesor presidencial Santiago Caputo en suelo misionero—, aunque la retórica de los principales operadores digitales del oficialismo dinamitó cualquier atisbo de neutralidad institucional.

Lejos de la prudencia diplomática, funcionarios y voceros libertarios celebraron sin filtros la operación de salida. Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia, reivindicó públicamente la decisión al señalar que el referente brasileño se encuentra a salvo para continuar su lucha política, secundado por mensajes en el mismo tono de figuras influyentes del espacio como Daniel Parisini.

Las declaraciones encendieron de inmediato las alarmas en la oposición, que no tardó en contrastar la flexibilidad oficial con los antecedentes recientes de rigurosidad extrema aplicados por Migraciones contra periodistas extranjeros críticos de la gestión actual, poniendo sobre la mesa un presunto doble rasero ideológico.

(Con información de La Nación)