Elecciones en Israel: Netanyahu queda sin mayoría y se abre una disputa para formar gobierno

Las elecciones legislativas de Israel dejaron un escenario incierto para el primer ministro Benjamin Netanyahu. Aunque su partido, Likud, continúa como la fuerza más votada, el bloque oficialista quedó por debajo de la mayoría necesaria para formar gobierno.

Desde Israel, Matías Sudicovich, estudiante de Relaciones Internacionales oriundo de Buenos Aires, analizó los resultados preliminares en Compartiendo su Mañana por Aries.

Según explicó, el bloque encabezado por Netanyahu se ubicaba alrededor de las 54 bancas, frente a las 49 de las principales fuerzas opositoras. En tanto, los partidos de mayoría árabe alcanzaban entre 17 y 19 escaños durante el recuento.

La Knéset, el Parlamento israelí, tiene 120 integrantes y se necesitan 61 bancas para garantizar una mayoría.

“La mayoría del oficialismo se encuentra bastante en peligro”, señaló Sudicovich, aunque aclaró que tampoco la oposición reúne por sí sola los votos necesarios para formar gobierno.

El estudiante explicó que Israel tiene un sistema político de múltiples partidos, donde las alianzas son fundamentales. Por eso, anticipó negociaciones complejas entre las fuerzas parlamentarias.

Uno de los principales obstáculos, según su análisis, es la resistencia de distintos sectores políticos a establecer acuerdos con los partidos árabes, cuyo desempeño electoral podría resultar decisivo.

Sudicovich también describió cómo se vota en Israel. Los electores reciben un sobre y seleccionan una papeleta con las letras que identifican al partido elegido, en un sistema sin voto electrónico para las elecciones nacionales.

El joven argentino reside en un kibutz, donde trabaja en una fábrica metalúrgica mientras desarrolla su experiencia en el país. Su intención es continuar los estudios y especializarse en seguridad y política de Medio Oriente.

Mientras avanza el escrutinio definitivo, Israel se encamina a una etapa de negociaciones para determinar quién podrá reunir los apoyos necesarios para conducir el próximo gobierno.