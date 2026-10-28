Corrientes: hallaron el cuerpo de la maestra rural Nancy Godoy

Fuentes judiciales confirmaron el hallazgo del cuerpo de la maestra rural de 52 años, cuyo rastro se había esfumado el pasado 7 de octubre en un paraje cercano a la localidad de Esquina. El cadáver fue localizado por efectivos policiales en un potrero de la zona, en estado semisumergido y acompañado por un bolso con pertenencias personales que permitieron encaminar la identificación, a la espera de las pericias forenses definitivas que cierren el círculo de la investigación.

El caso, que conmocionó a la comunidad educativa y a toda la región, tiene actualmente a cinco personas detenidas bajo un expediente que no deja de sumar imputaciones graves. Para los investigadores, el móvil detrás del crimen se encamina firmemente hacia un brutal ataque sexual.

La secuencia fatídica comenzó a reconstruirse a partir del último registro del teléfono celular de la docente, el cual se activó por última vez la noche de su desaparición, exactamente a las 20:45, cuando alcanzó a enviarle un mensaje a su hijo para avisarle que había llegado sin inconvenientes a la estancia El Curupí, un paraje caracterizado por su aislamiento, los caminos de difícil acceso y la nula conectividad telefónica y satelital.

La rutina de Godoy exigía un esfuerzo enorme: para llegar a cumplir con su labor pedagógica debía cabalgar durante una hora y media. En esos trayectos solía ser acompañada por Rosa Leguizamón —pareja de uno de los sospechosos—, quien la trasladaba habitualmente desde el Puesto 9 de la estancia hasta la escuela 626, ubicada en el paraje El Malezal.

Sin embargo, el entramado de complicidades y sospechas derivó en las últimas horas en la formalización de cargos contra cuatro de los aprehendidos: Irineo Zarza, capataz del establecimiento rural lindero, junto con Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, fueron formalmente acusados como coautores de femicidio, mientras que a Leguizamón se le imputó el delito de homicidio simple al no contemplarse en su caso el agravante de género. A ellos se suma Ezequiel Bordón, quien continúa vinculado a la causa bajo la acusación de falso testimonio.

(Con información de Clarín)