Puerto Iguazú vuelve a superar el nivel de evacuación y crece el temor a nuevas inundaciones

La crecida del río Iguazú vuelve a encender las alarmas en Misiones. Este martes 27 de octubre, el nivel del agua superó nuevamente los 28 metros en Puerto Iguazú, marca que activa la etapa de evacuación prevista por Prefectura Naval Argentina.

La situación genera preocupación entre los habitantes de las zonas ribereñas, que comienzan a prepararse ante la posibilidad de nuevas inundaciones en la región de la Triple Frontera, compartida por Argentina, Brasil y Paraguay. De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, el hidrómetro del puerto local alcanzó los 28,50 metros, por encima del umbral establecido para la evacuación.

Una nueva crecida después de las inundaciones de octubre

No es la primera vez que Puerto Iguazú enfrenta una situación de estas características durante el mes.

El pasado 13 de octubre, el río alcanzó los 29 metros y continuó creciendo hasta superar los 30 metros, afectando instalaciones portuarias y sectores cercanos a la costa. Aquella crecida obligó a activar los protocolos de emergencia y adoptar restricciones a la navegación debido a las condiciones del agua.

Ahora, el nuevo aumento del caudal vuelve a poner en alerta a los habitantes de las áreas más expuestas, especialmente después de los daños ocasionados por las inundaciones anteriores.

Qué significa superar los 28 metros

El Plan de Inundaciones de Prefectura establece dos niveles de referencia para el puerto de Iguazú: la alerta comienza a los 25 metros y la etapa de evacuación se activa a partir de los 28 metros.

Estos valores corresponden a la escala hidrométrica del puerto y no representan la profundidad total del río. Al superar el umbral de evacuación, las autoridades deben evaluar las condiciones de seguridad y las medidas necesarias para proteger a quienes viven o trabajan en las zonas más vulnerables.

La activación de esta etapa no significa necesariamente que todos los habitantes deban abandonar sus viviendas, sino que se ponen en marcha las medidas previstas para los sectores expuestos.

Las Cataratas también sienten el impacto

El aumento del caudal repercute sobre uno de los principales atractivos turísticos del país: las Cataratas del Iguazú. Debido a las condiciones del río, el circuito superior del Parque Nacional Iguazú permanecía cerrado este martes, mientras que las visitas continuaban con restricciones en otros sectores habilitados.

Las autoridades monitorean la evolución del caudal para determinar cuándo pueden retomarse las actividades habituales en las áreas afectadas.

La situación hídrica también mantiene bajo vigilancia a distintas localidades de Corrientes, Chaco y otras provincias del Litoral, donde las crecidas de los principales ríos ya provocaron evacuaciones y anegamientos. Mientras se aguardan nuevas mediciones, Puerto Iguazú enfrenta otra jornada de incertidumbre por el avance del agua y la posibilidad de que se repitan las inundaciones de semanas anteriores.