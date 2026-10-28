Crean “Los Más Buscados”: clasificarán a los prófugos según su peligrosidad

El Gobierno nacional creó el programa “Los Más Buscados”, una iniciativa que permitirá clasificar a personas prófugas de la Justicia según su nivel de peligrosidad para establecer prioridades en los operativos de búsqueda y captura.

Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), la medida fue oficializada mediante la Resolución 1089/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El nuevo sistema tendrá en cuenta el tipo de delito cometido o investigado, las penas previstas o impuestas, los antecedentes de reincidencia y la posible vinculación con organizaciones criminales.

La iniciativa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) y contempla la creación de una base de datos unificada, junto con herramientas automatizadas para analizar la peligrosidad de cada prófugo.

Además, se conformará una mesa de evaluación integrada por organismos nacionales y representantes de las fuerzas federales, entre ellas la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Este equipo tendrá la responsabilidad de establecer los criterios de clasificación, revisar los casos y actualizar periódicamente la información utilizada para determinar las prioridades.

El programa también buscará coordinar sus tareas con el sistema nacional de recompensas, que ya ofrece incentivos económicos para obtener información sobre personas buscadas por la Justicia.

El objetivo oficial es concentrar los recursos de investigación y búsqueda en los prófugos que representen un mayor riesgo para la seguridad pública. La resolución dispone la implementación del sistema, aunque todavía no identifica públicamente a las personas que integrarán la nueva clasificación.