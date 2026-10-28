Nuevo acuerdo salarial para empleados de comercio: suba del 5,7% y bono de $50 mil

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó un nuevo aumento salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, acompañado por un bono extraordinario de $50.000 que recibirán los trabajadores de todas las categorías.

El entendimiento fue alcanzado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA). Alcanza a aproximadamente 1,2 millones de trabajadores de todo el país, incluidos los empleados mercantiles de Salta.

Cómo se pagará el aumento

La actualización salarial se distribuirá en tres tramos del 1,9% correspondientes a octubre, noviembre y diciembre. Los incrementos se calcularán tomando como referencia las escalas salariales de septiembre de 2026, incluidas las sumas no remunerativas vigentes en ese período.

Además, los trabajadores recibirán un bono extraordinario de $50.000, no remunerativo y por única vez, que se abonará en dos cuotas de $25.000: una con los haberes de octubre y otra con los de noviembre.

Qué pasará con los $120 mil adicionales

El acuerdo también establece la continuidad de la suma fija de $120.000 que los empleados de comercio ya percibían por la negociación paritaria anterior.

Ese adicional seguirá vigente durante el último trimestre del año, mientras continúa el proceso de incorporación gradual de los montos correspondientes a las escalas salariales básicas.

De esta manera, el nuevo bono de $50.000 se suma a los conceptos previamente acordados y no reemplaza el adicional existente.

Nueva revisión salarial en enero

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó que el acuerdo se alcanzó en un escenario de dificultades económicas para los trabajadores y las empresas comerciales.

El dirigente sostuvo que las negociaciones buscan acompañar el poder adquisitivo de los empleados, preservar los puestos de trabajo y brindar previsibilidad a la actividad.

Las partes acordaron volver a reunirse en enero de 2027 para evaluar la evolución de la economía y analizar posibles nuevas actualizaciones salariales.