El Gobierno de Milei confirmó que Flávio Bolsonaro despegó en la madrugada desde Puerto Iguazú

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina durante la noche del martes 27 de octubre y abordó un vuelo privado con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, pese a la prohibición judicial de abandonar Brasil que pesaba sobre él.

El senador brasileño, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo, cruzó a las 22:50 por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, en Misiones.

Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro. Migraciones aseguró que los cuatro presentaron documentación válida y que el ingreso se realizó “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.

A las 23:30, la comitiva abordó una aeronave privada operada por Baires Fly S.A., cuyo plan de vuelo consignaba como destino la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. El avión, un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, despegó después de la medianoche.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

La salida de Brasil pese a la prohibición judicial

La confirmación argentina llega después de una jornada de incertidumbre sobre el paradero del dirigente brasileño, quien había reconocido públicamente que la Justicia de su país le ordenó entregar sus pasaportes y no abandonar el territorio nacional.

La medida había sido dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Según reconstruyó Clarín, dos combis procedentes de Brasil trasladaron a la comitiva desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú, donde habrían contado con una escolta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Durante el martes circularon versiones que ubicaban a Bolsonaro en Estados Unidos. Sin embargo, el comunicado oficial argentino confirmó que el destino declarado del vuelo era Ecuador, sin establecer si se trataba de una escala hacia otro país.