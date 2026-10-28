Pensiones por invalidez: el Gobierno volvió a suspender más de 20 mil beneficios

El Gobierno nacional dispuso una nueva suspensión de pensiones no contributivas por invalidez laboral y estableció un plazo de 60 días corridos para que los beneficiarios afectados puedan solicitar la rehabilitación de sus prestaciones.

La decisión fue oficializada este miércoles 28 de octubre mediante la Resolución 3695/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que dejó sin efecto la restitución de beneficios dispuesta durante 2025.

La medida alcanza a 21.812 titulares identificados en un anexo de la normativa, cuyas pensiones habían sido restablecidas por una medida judicial después de las auditorías realizadas por el Gobierno.

Cuándo comienzan los 60 días para reclamar

El plazo comienza a correr desde que cada beneficiario recibe la notificación individual, por lo que no se cuenta automáticamente desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

Las personas alcanzadas deberán presentar documentación médica actualizada, acreditar que continúan cumpliendo los requisitos para acceder a la pensión y actualizar sus datos personales. Una vez recibida la documentación, las autoridades evaluarán cada expediente para determinar si corresponde rehabilitar la prestación.

La presentación del reclamo no garantiza que el pago se restablezca automáticamente.

Dónde presentar la documentación

Los beneficiarios podrán realizar el trámite a través de las oficinas de ANSES, las dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad o mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

También se podrá utilizar el formulario de consultas del Ministerio de Salud o enviar la documentación al correo electrónico [email protected]. En TAD, el trámite se identifica como “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”.

Por qué volvieron a suspender las pensiones

La decisión se produjo después de una controversia judicial iniciada en Catamarca durante 2025, cuando un juzgado federal ordenó restablecer pensiones que habían sido suspendidas durante las auditorías.

Posteriormente, aquella medida se extendió a todo el país, pero en febrero de 2026 la Cámara Federal de Tucumán revocó la decisión judicial.

A partir de ese fallo, la Secretaría Nacional de Discapacidad volvió a revisar los expedientes y resolvió dejar sin efecto la restitución para un grupo determinado de titulares.

La nueva medida no alcanza a todas las personas que reciben pensiones por discapacidad, sino exclusivamente a quienes fueron incluidos en la resolución.

Los beneficiarios que ya presentaron documentación adicional o están alcanzados por otros procesos judiciales pueden encontrarse en situaciones diferentes, según cada expediente.