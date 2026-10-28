Gimnasia y Tiro deberá esperar: Se posterga el Reducido de la Primera Nacional por la visita del Papa

Juventud Antoniana define el futuro de su predio de calle Catamarca: asamblea clave por el fideicomisoDeportes28/10/2026
Los socios del Santo fueron convocados para este miércoles a las 17 en la sede de Lerma 601. La dirigencia encabezada por Juan Carlos Segura expondrá la situación económica de la institución y pondrá a consideración una propuesta para desarrollar un complejo deportivo mediante un fideicomiso. El proyecto contempla condiciones económicas, plazos y beneficios para el club y sus asociados.