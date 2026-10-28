Gimnasia y Tiro deberá esperar: Se posterga el Reducido de la Primera Nacional por la visita del Papa

Gimnasia y Tiro tendrá que ajustar sus planes para afrontar los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. Aunque el conjunto salteño ya consiguió la clasificación a esa instancia, el calendario del torneo sufrirá cambios por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

Según informó Doble Amarilla, las restricciones en los servicios de seguridad obligarán a reprogramar distintas competencias del fútbol argentino. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, mientras que el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá restricciones hasta el martes 10 inclusive.

En ese contexto, el inicio del Reducido de la Primera Nacional se postergará una semana y quedará previsto para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre.

El Albo, a la espera de la definición

Con su lugar asegurado entre los equipos que lucharán por el segundo ascenso, Gimnasia y Tiro deberá aguardar la confirmación del cronograma para conocer con precisión cuándo volverá a competir.

La postergación modifica los tiempos de preparación del plantel y obliga al cuerpo técnico a reorganizar los trabajos de cara a una etapa en la que cada partido puede resultar determinante para las aspiraciones de llegar a Primera División.

La dirigencia y el cuerpo técnico estarán atentos a la programación definitiva, que deberá contemplar los días de descanso y las condiciones de seguridad necesarias para disputar los encuentros.

También se posterga la final por el primer ascenso

Los cambios alcanzarán además a la final por el primer ascenso a Primera División, que se disputará una semana más tarde de lo previsto, al igual que el comienzo del Reducido.

Por su parte, la final por el segundo ascenso quedó programada para el 19 de diciembre, de acuerdo con la información difundida.

Mientras se aguarda la confirmación oficial de los días y horarios, Gimnasia y Tiro ya sabe que tendrá que esperar para iniciar su camino en los octavos de final. El objetivo del Albo se mantiene intacto: avanzar en el Reducido y sostener el sueño de volver a la máxima categoría del fútbol argentino.