La RFEF cancela la jornada de Copa del Rey por el accidente ferroviario de Toledo

El fútbol español quedó en segundo plano tras el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo. Ante la magnitud de la tragedia, la Real Federación Española de Fútbol resolvió suspender los 24 partidos de la Copa del Rey que estaban programados para la jornada.

La decisión alcanza a los encuentros de la primera eliminatoria del torneo, que debían disputarse durante la tarde y la noche de este miércoles 28 de octubre. Según informó el organismo, la medida responde a la necesidad de expresar respeto y solidaridad con las víctimas del accidente.

La RFEF comunicó que informará próximamente la nueva programación de los partidos aplazados, junto con los horarios definitivos. Por el momento, los equipos involucrados deberán esperar para conocer cuándo podrán disputar sus respectivas eliminatorias.

Entre los encuentros afectados figuran compromisos de equipos de la máxima categoría del fútbol español, como Valencia, Betis, Celta de Vigo, Alavés y Levante, que tenían previsto iniciar su participación en la competición.

La suspensión se produce en medio de la conmoción generada por el accidente ferroviario registrado en las inmediaciones de Urda, en Toledo, que movilizó a los servicios de emergencia y obligó a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

El fútbol, unido ante la tragedia

A través de su comunicado, la Federación expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades para ayudar a las personas afectadas.

De esta manera, la Copa del Rey modifica su calendario en una jornada marcada por la tragedia. La prioridad, en este contexto, pasa por acompañar a las víctimas y sus familias mientras continúan las tareas de asistencia y se conocen más detalles sobre el siniestro.