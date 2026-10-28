Nueva pelota en el Superclásico entre Boca y River

En el Boca Juniors y River Plate, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), estrenará una nueva pelota para este evento. La misma fue diseñada exclusivamente para partidos seleccionados, como el del próximo domingo en La Bombonera.

La casa madre del fútbol argentino anunció que la 'Argentum Gambeta Derbi' será la encargada de rodar este domingo, desde las 15, en el estadio Alberto J. Armando.

El nombre de este nuevo prototipo rinde homenaje a uno de los rasgos más distintivos del fútbol local: la gambeta, una expresión única de creatividad, talento e identidad dentro del campo de juego.

En cuanto a su estética, la pelota combina gráficos inspirados en la histórica Tango con laureles que evocan la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986. También incorpora el número 10, un símbolo asociado a los grandes referentes que protagonizaron las tres conquistas mundialistas de la Albiceleste.