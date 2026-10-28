Dolor en la Selección Argentina: Falleció la mamá de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni recibió un duro golpe tras confirmarse el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti.

Fuentes familiares confirmaron la triste noticia y señalaron que se celebrará un velorio de carácter íntimo con la presencia del actual técnico del combinado nacional. Su deceso ocurrió este martes en Pujato tras atravesar una enfermedad durante varios años.

Marzetti vivía en Pujato junto con su marido. Allí se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes.

Hacía unos cinco años que estaba enferma. Fue el propio Scaloni quien contó el difícil momento que estaba viviendo en una conferencia de prensa en octubre del 2021, tras la victoria ante Perú, con el campeonato en Qatar 2022 aún lejos. De hecho, en aquella rueda de prensa, aseguró que “no estoy para pensar en el Mundial”, justamente por la enfermedad de su madre.

Ya le había dedicado en su momento el título de la Copa América que Argentina le ganó a Brasil: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, había expresado.