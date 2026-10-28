Juventud Antoniana define el futuro de su predio de calle Catamarca: asamblea clave por el fideicomiso

Juventud Antoniana tendrá este miércoles una jornada decisiva para su futuro institucional. Desde las 17, en la sede social de calle Lerma 601, se realizará una Asamblea General Extraordinaria en la que los socios deberán analizar una propuesta vinculada al desarrollo del predio que la institución posee sobre calle Catamarca, entre San Luis y La Rioja.

La reunión, convocada por la Comisión Directiva que preside Juan Carlos Segura, tendrá como eje la posible constitución de un fideicomiso destinado a impulsar obras de infraestructura deportiva. Antes de avanzar, la dirigencia deberá explicar el estado económico del club y los alcances de la iniciativa que busca transformar ese espacio en un complejo deportivo.

Un proyecto con condiciones concretas

De acuerdo con la convocatoria oficial, uno de los puntos centrales será considerar la constitución de un derecho real de superficie a favor del denominado Fideicomiso Predio Catamarca-CJA. La propuesta contempla un plazo inicial de 15 años, con posibilidades de prórroga por ocho y cinco años adicionales.

El orden del día también establece un canon de 155.000 unidades de valor adquisitivo (UVA), pagadero en pesos y dividido en dos tramos, con el objetivo de aplicar esos recursos a la cancelación de obligaciones de la asociación.

Además, se prevé reservar para Juventud Antoniana el uso institucional gratuito de las instalaciones y establecer bonificaciones para los socios. La propuesta contempla una participación del 20% en los resultados a partir de la finalización de la segunda etapa de obra.

Otro aspecto incluido en las condiciones es que, al finalizar el plazo previsto, el inmueble y la totalidad de las construcciones quedarían consolidados en el patrimonio del club, sin compensación.

Los socios tendrán la palabra

La asamblea será determinante para conocer el respaldo que tiene el proyecto entre los asociados. La dirigencia deberá exponer los términos del fideicomiso, explicar su impacto económico y responder las inquietudes que surjan sobre el futuro del predio.

La convocatoria también contempla la participación de integrantes de la Comisión Directiva como fiduciantes inversores, con la identificación de los aportes comprometidos y las abstenciones previstas en el estatuto para los puntos correspondientes.

El esquema propuesto incluye, además, disposiciones sobre conservación y mantenimiento de las instalaciones, seguros, personal y responsabilidades patrimoniales, aspectos que serán relevantes para evaluar la conveniencia de la operación.

Una decisión que puede marcar una nueva etapa

El predio de calle Catamarca forma parte de los proyectos de crecimiento deportivo y social de Juventud Antoniana. La intención es avanzar hacia un espacio que permita ampliar las actividades de la institución y generar nuevas posibilidades para sus asociados.

Sin embargo, la decisión no se limita a una obra de infraestructura: también implica definir las condiciones bajo las cuales se desarrollaría el emprendimiento y el vínculo jurídico y económico que mantendrá el club con el fideicomiso.

Por eso, la asamblea de este miércoles aparece como una instancia clave para el futuro del Santo. La discusión estará centrada en el proyecto, sus beneficios, sus compromisos y las garantías para preservar el patrimonio institucional.

La resolución de los socios permitirá conocer si Juventud Antoniana da el primer paso formal para avanzar con la iniciativa o si el proyecto deberá ser revisado antes de su puesta en marcha.