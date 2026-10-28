Murió la madre de Lionel Scaloni y la AFA expresó sus condolencias

El fútbol argentino atraviesa un momento de pesar por el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó públicamente sus condolencias a través de un mensaje institucional, con su presidente, Claudio Tapia, a la cabeza, y manifestó su acompañamiento al director técnico y a toda su familia en este difícil momento.

«La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti», señaló la entidad.

En el mismo comunicado, la AFA hizo llegar un mensaje de afecto y solidaridad al entrenador campeón del mundo: «El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!».

De esta manera, el organismo rector del fútbol nacional acompañó a Scaloni y a sus familiares ante la pérdida, en una muestra de respaldo hacia el conductor de la Selección argentina.