Franco Colapinto se perderá la primera práctica libre en México

La decisión responde al reglamento de la categoría, que exige que cada equipo les ceda dos entrenamientos por temporada a pilotos novatos. El argentino volverá a manejar su monoplaza en la segunda tanda, prevista para las 19:00 del viernes.

El pilarense ya había cumplido con esta disposición en el Gran Premio de Hungría, cuando le cedió su butaca a Paul Aron. El estonio también había reemplazado a Pierre Gasly durante la primera práctica de Monza.

Colapinto llega a México con el objetivo de recuperarse después de abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, tras sufrir daños en su auto por un incidente con Arvid Lindblad. “Fue una verdadera pena abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños tras el incidente con Arvid (Lindblad)”, expresó el piloto argentino.