Los voluntarios del papa León XIV

Cada año, cuando llegan las fiestas del Milagro, se moviliza una pacífica y constructiva fuerza social: la de los voluntarios. Los salteños estamos familiarizados con ellos, en la Catedral y en cualquier rincón de la Provincia.
Opinión28/10/2026 Padre Julio Raúl Méndez

Frases políticos Rojo (3)

En realidad, casi todo lo que se hace en las parroquias, vicarías, comedores, misiones y demás iniciativas de la vida de la Iglesia se realiza así: con voluntarios.

Como en todos los países, la visita del papa León XIV al nuestro también ha convocado a esta generosidad de tiempo, de acción, de creatividad, de espiritualidad. Especialmente de los jóvenes. Es la manera de atender múltiples necesidades de organización y de servicio. 

La lógica del voluntariado no pertenece a la lógica del intercambio, donde se da algo para obtener otra cosa. Ésa es la lógica comercial.

En el voluntariado el criterio es la donación, la gratuidad. Ni siquiera espera la recompensa del reconocimiento, de la gratitud. Le alcanza con la alegría del puro dar, del servir, de hacer el bien.

Muchas veces la gratificación está ver en el rostro del que recibe o en la obra buena hecha completa.
Para el cristiano la gratuidad del don tiene un plus de alegría. Porque la podemos hacer en nombre de Jesús. El voluntario se asocia al Maestro y junto con El hace el bien, colabora en su obra en el mundo. 

Muchas veces la experiencia de quienes participan en estas acciones es la de haber recibido una lección de vida, que supera el esfuerzo realizado y el cansancio que lo pueda haber acompañado. 

Esta experiencia de los voluntarios será uno de los frutos que dejará la visita papal. En medio de un ambiente utilitarista, que estimula ver todas las relaciones humanas en términos de intercambio y provecho, que exista para los jóvenes una ocasión de cultivar ideales de generosidad es algo muy importante. 

La venida del Papa es una ocasión para suscitar estos gestos de generosidad a los cuales las generaciones jóvenes son especialmente predispuestas.  

Los que participen recibirán la lección de que así, con espacios y tiempos de donación en gratuidad, se vive mejor. 
     

Te puede interesar
Frase 1920 x 1080

Cuentas

Opinión28/10/2026
La propuesta para restringir la afiliación de jubilados al IPS quedó sin tratamiento legislativo. El debate sobre la equidad exige conocer primero cómo se administraron los recursos de la institución.
Frases políticos Rojo (2)

Acompañar

Mónica Juárez
Opinión28/10/2026
Hay algo curioso en la Argentina. Nos pasamos el día discutiendo quién va a ser presidente en 2027, pero casi nadie se pregunta quién va a cuidar a los argentinos en 2037.
Copia de Frase 1920 x 1080 (1)

Aspiraciones

Opinión27/10/2026
La cercanía de un año electoral está marcando el tono de la gestión del gobierno salteño. Con un mandatario centrado en la consecución de decisiones que favorezcan a las arcas provinciales, la presión de la política se está observando en los movimientos de quienes deben renovar mandatos o, al menos, asegurar su continuidad en la administración del Estado.
Frases políticos Rojo (1)

El desarrollo también se aprende

Cristina Fiore
Opinión27/10/2026
Salta está frente a una oportunidad que hace algunos años parecía más lejana. La minería abre posibilidades de inversión y empleo. Las economías regionales siguen sosteniendo a miles de familias. El turismo, los servicios y las nuevas tecnologías también están transformando las oportunidades de la provincia.
Copia de Frase 1920 x 1080

Demanda

Opinión26/10/2026
El presupuesto de la Provincia para 2027 se resolverá entre lo urgente, la coyuntura y lo importante. La máxima fue expuesta por el Jefe de Gabinete tras la tercera reunión regional de intendentes y legisladores.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail