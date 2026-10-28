Los voluntarios del papa León XIV

En realidad, casi todo lo que se hace en las parroquias, vicarías, comedores, misiones y demás iniciativas de la vida de la Iglesia se realiza así: con voluntarios.

Como en todos los países, la visita del papa León XIV al nuestro también ha convocado a esta generosidad de tiempo, de acción, de creatividad, de espiritualidad. Especialmente de los jóvenes. Es la manera de atender múltiples necesidades de organización y de servicio.

La lógica del voluntariado no pertenece a la lógica del intercambio, donde se da algo para obtener otra cosa. Ésa es la lógica comercial.

En el voluntariado el criterio es la donación, la gratuidad. Ni siquiera espera la recompensa del reconocimiento, de la gratitud. Le alcanza con la alegría del puro dar, del servir, de hacer el bien.

Muchas veces la gratificación está ver en el rostro del que recibe o en la obra buena hecha completa.

Para el cristiano la gratuidad del don tiene un plus de alegría. Porque la podemos hacer en nombre de Jesús. El voluntario se asocia al Maestro y junto con El hace el bien, colabora en su obra en el mundo.

Muchas veces la experiencia de quienes participan en estas acciones es la de haber recibido una lección de vida, que supera el esfuerzo realizado y el cansancio que lo pueda haber acompañado.

Esta experiencia de los voluntarios será uno de los frutos que dejará la visita papal. En medio de un ambiente utilitarista, que estimula ver todas las relaciones humanas en términos de intercambio y provecho, que exista para los jóvenes una ocasión de cultivar ideales de generosidad es algo muy importante.

La venida del Papa es una ocasión para suscitar estos gestos de generosidad a los cuales las generaciones jóvenes son especialmente predispuestas.

Los que participen recibirán la lección de que así, con espacios y tiempos de donación en gratuidad, se vive mejor.

