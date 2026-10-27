Aspiraciones

En la mañana del lunes tuvo lugar una reunión de gabinete que presidió el gobernador Gustavo Sáenz. Según la información oficial se hizo un repaso de la gestión de cada una de las áreas pero no hubo mayores detalles de cuáles fueron las problemáticas que más atención demandó en el marco del análisis.

Se hizo público aquello que se supone demanda mayor atención en orden a la necesidad de certezas que eviten promover movimientos que conduzcan a la conflictividad social. No construyen un buen escenario para trabajar electoralmente, las demandas de recursos para atender servicios esenciales o para resolver reclamos salariales. De allí que se dio cuenta de dos resoluciones de impacto social, como es la seguridad de que hay fondos para atender el pago de haberes del último trimestre del año. En el primer día del próximo mes se abonará octubre a la administración pública y el 28 se pagará el sueldo de noviembre. El año cerrará con el aguinaldo y el sueldo de diciembre cancelados.

No es una atención a una franja equivalente a un poco más del 5% de la población de la provincia. Si bien la capacidad de consumo del sector -al igual que el de la mayor parte del resto- está seriamente reducida, mínimamente es una masa de recursos que se vuelca en una plaza que está seca, como se evidencia en una actividad económica que observa el cierre progresivo de las casas comerciales.

Al término de la reunión de gabinete también se confirmó que el primer día de diciembre se convocará a paritarias. Son instancias de diálogo en cuyo marco se exponen y resuelven en la medida de lo posible situaciones que trascienden el incremento de haberes. Es el caso de los planteos que han comenzado a conocerse en el área de salud, en la que se demanda desde distintos sectores mayor estabilidad en el vínculo laboral. También está sucediendo en educación, área en la que ante la inminencia del cierre del período lectivo se repite el pedido de incorporación de personal de maestranza que trabaja en situación de extrema precariedad. Los gremios van anticipando qué es lo que van a llevar a la discusión paritaria, sin dejar de advertir que hay compromisos asumidos en otras oportunidades que no se han cumplido.

Como suele ser de práctica en estas reuniones, en la apertura son oyentes privilegiados de un informe de situación sobre las finanzas provinciales. En este caso tendrán noticias de cuáles son las proyecciones para 2027, ya que el proyecto de presupuesto será girado a la Legislatura provincial en la apertura del último mes del período ordinario de sesiones. Diciembre debe cerrar con el esquema de gastos y recursos aprobado.

La puja por la participación de cada ministerio en la distribución de los fondos está alcanzando su mayor tensión. El Ministerio de Desarrollo Social se prepara para enfrentar las inundaciones propias de la época estival, conocido que en ninguno de los dos países de ambos lados de los ríos de la frontera norte se han desarrollado obras hídricas regulatorias. A ello se debe sumar el riesgo que se viene señalando por el fenómeno del Niño.

En tanto, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, lanzó una fuerte advertencia sobre la situación económica del sistema y apuntó a la necesidad de que el área de Economía garantice mayores recursos para sostener el funcionamiento de los hospitales. Las carencias, que llevaron ya a reducir guardias y reorganizar partidas, se dan en un contexto de mayor demanda asistencial. Se trabaja al límite, dijo el funcionario.

En ese marco, las aspiraciones electoralistas no tienen mayor cabida. Ni debieran tenerlas.

Salta, 27 de octubre de 2026