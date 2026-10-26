Desde el comienzo del primer mandato del gobernador Gustavo Sáenz se impuso la práctica de reuniones de consulta participativa para definir el presupuesto provincial. Son mesas de trabajo territoriales con intendentes, legisladores provinciales y municipales para descentralizar la discusión sobre las obras e inversiones públicas. Las correspondientes al presupuesto del próximo ejercicio fiscal - que ya debiera haber ingresado para su tratamiento a la Legislatura Provincial- se vienen realizando desde el 10 de octubre pasado, con encuentros realizados en Molinos, con representantes de los Valles Calchaquíes; en Rosario de la Frontera con los de la zona sur y en Coronel Moldes, con jefes comunales y legisladores del Valle de Lerma.

De todas maneras, está dicho y reconocido que hay una gran dependencia del presupuesto provincial del nacional, que ha comenzado a transitar su análisis en el Congreso; esto es, la mayor parte de lo que debe distribuirse aún no está definido. Es cierto que la agenda legislativa nacional está ordenada por el proyecto de presupuesto pero con una abultada agenda de temas propuestos por la administración libertaria, no se descarta que al cierre del período ordinario de sesiones previsto para el 30 de noviembre no esté sancionado y deba convocarse a extraordinarias.

Para este martes está prevista la última sesión informativa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, previa a la que debe dar dictamen a la iniciativa que el 15 de setiembre pasado giró el Ejecutivo Nacional y que está convocada para el 28. Ello no habilitaría a que se convoque al plenario del cuerpo ya que buena parte de los diputados del oficialismo van a viajar a Estados Unidos en la semana del 2 al 6 de noviembre, cuando se realicen las elecciones legislativas en ese país. También debe considerarse que la visita del Papa León XIV puede demorar el tratamiento de la llamada ley de leyes.

Pero ya están determinados los montos que de ese presupuesto se asignarán a Salta y sobre los cuáles no se escuchó opinión alguna de la representación provincial. Es sabido que los legisladores libertarios se limitarán a votar conforme les indique la Mesa Política que opera en la Casa Rosada. Los tres legisladores saencistas sostendrán las partidas que oportunamente negoció el propio gobernador con Diego Santilli, el jefe de Gabinete a quien se le encomendó las negociaciones con las provincias.

De acuerdo a la información disponible, las transferencias automáticas de la coparticipación, de libre disponibilidad del Gobierno Provincial, tendrán un crecimiento real de un poco menos del 6% en comparación con el periodo anterior . Otras cifras significativas son las que el gobierno de Javier Milei ha resuelto asignar a infraestructura, en las que Salta resulta una de las provincias más beneficiadas con un desembolso global asignado de casi 124 mil millones de pesos para obras públicas. Buena parte de ese monto se invertirá en obras viales y en agua y saneamiento ambiental. Con suerte, esta vez se concretará la ampliación de la planta depuradora de la Capital, que actualmente emerge como un límite al desarrollo inmobiliario.

Debe señalarse que en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, Salta tiene asignado un gasto total territorializado de casi 4 billones y medio de pesos, buena parte de los cuales no ingresarán de forma directa a las arcas del gobierno provincial, sino que corresponden a fondos con un destino específico, como las partidas destinadas a Seguridad Social, que son el corazón de los giros que se realizarán.

Los recursos propios, dependientes especialmente de ingresos brutos -de directa vinculación con la actividad económica- no son suficientes para financiar las obligaciones de la administración provincial. Todo ello da razón a la línea que se bajó a los gobiernos locales de dar prioridad a las acciones que respondan a las urgencias de los salteños.

Las pretensiones electorales deberán fundarse en la inteligencia de interpretar esas demandas.

Salta, 26 de octubre de 2026