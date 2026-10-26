Lula ganó: ¿El primer daño colateral del efecto Milei?

La victoria de Lula da Silva en Brasil no es solamente un resultado electoral. Es un acontecimiento geopolítico que obliga a revisar el tablero latinoamericano y, particularmente, las pretensiones de Javier Milei de integrar una nueva hegemonía continental bajo el liderazgo de Donald Trump.

Brasil, la mayor economía de América Latina, acaba de demostrar que el avance de las derechas no constituye un proceso irreversible. Lula derrotó a Flávio Bolsonaro y, con ello, frustró la posibilidad de consolidar un bloque sudamericano de gobiernos ideológicamente alineados con Washington.

¿Hubo un efecto Milei? Sería apresurado atribuirle responsabilidad directa en el resultado. Pero tampoco puede ignorarse que los enfrentamientos diplomáticos, las descalificaciones y el respaldo explícito al bolsonarismo ofrecieron a Lula un argumento electoral formidable: presentarse como defensor de la soberanía brasileña frente a las presiones extranjeras.

Aquí aparece la primera paradoja. Quienes pretendían debilitar políticamente a Lula pudieron contribuir, involuntariamente, a fortalecer su discurso nacionalista.

Para Trump, el resultado significa conservar en Brasilia un interlocutor que reivindica autonomía internacional y mantiene vínculos estratégicos con los BRICS y China.

Para Milei, significa algo igualmente incómodo: deberá continuar relacionándose con un presidente al que convirtió en adversario ideológico, pero cuyo país constituye un socio económico indispensable para la Argentina.

La diplomacia, después de todo, no funciona como una tribuna electoral.

Lula tampoco recibe un cheque en blanco: enfrentará un Congreso con fuerte presencia opositora y una sociedad profundamente dividida.

La conclusión es que América Latina no pertenece definitivamente a ninguna corriente política.

Y acaso la enseñanza más incómoda para Milei sea esta: los pueblos pueden admirar a un líder extranjero, pero no necesariamente aceptan que les indique a quién votar.