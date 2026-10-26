Lula ganó: ¿El primer daño colateral del efecto Milei?

La victoria de Lula da Silva en Brasil no es solamente un resultado electoral. Es un acontecimiento geopolítico que obliga a revisar el tablero latinoamericano y, particularmente, las pretensiones de Javier Milei.
Opinión26/10/2026 Ernesto Bisceglia

Frases políticos Rojo

La victoria de Lula da Silva en Brasil no es solamente un resultado electoral. Es un acontecimiento geopolítico que obliga a revisar el tablero latinoamericano y, particularmente, las pretensiones de Javier Milei de integrar una nueva hegemonía continental bajo el liderazgo de Donald Trump.

Brasil, la mayor economía de América Latina, acaba de demostrar que el avance de las derechas no constituye un proceso irreversible. Lula derrotó a Flávio Bolsonaro y, con ello, frustró la posibilidad de consolidar un bloque sudamericano de gobiernos ideológicamente alineados con Washington.

¿Hubo un efecto Milei? Sería apresurado atribuirle responsabilidad directa en el resultado. Pero tampoco puede ignorarse que los enfrentamientos diplomáticos, las descalificaciones y el respaldo explícito al bolsonarismo ofrecieron a Lula un argumento electoral formidable: presentarse como defensor de la soberanía brasileña frente a las presiones extranjeras.

Aquí aparece la primera paradoja. Quienes pretendían debilitar políticamente a Lula pudieron contribuir, involuntariamente, a fortalecer su discurso nacionalista.

Para Trump, el resultado significa conservar en Brasilia un interlocutor que reivindica autonomía internacional y mantiene vínculos estratégicos con los BRICS y China.

Para Milei, significa algo igualmente incómodo: deberá continuar relacionándose con un presidente al que convirtió en adversario ideológico, pero cuyo país constituye un socio económico indispensable para la Argentina.

La diplomacia, después de todo, no funciona como una tribuna electoral.

Lula tampoco recibe un cheque en blanco: enfrentará un Congreso con fuerte presencia opositora y una sociedad profundamente dividida.

La conclusión es que América Latina no pertenece definitivamente a ninguna corriente política.

Y acaso la enseñanza más incómoda para Milei sea esta: los pueblos pueden admirar a un líder extranjero, pero no necesariamente aceptan que les indique a quién votar.

Te puede interesar
Copia de Frase 1920 x 1080

Demanda

Opinión26/10/2026
El presupuesto de la Provincia para 2027 se resolverá entre lo urgente, la coyuntura y lo importante. La máxima fue expuesta por el Jefe de Gabinete tras la tercera reunión regional de intendentes y legisladores.
Copia de Frase 1920 x 1080 (51)

Posicionamiento

Opinión23/10/2026
Cierra una semana de reuniones y anuncios que abre una ventana de expectativas, no solo para la provincia sino para el norte del país. La región atraviesa un momento favorable para consolidar su desarrollo, es lo que aseguran desde el gobierno.
Copia de Frase 1920 x 1080 (50)

Promesa

Opinión22/10/2026
El cierre del año apura definiciones sustanciales para la Provincia. Es lo que jugó a favor de la gestión conjunta del gobernador Gustavo Sáenz y representantes del sector privado para evitar que en el próximo medio siglo, los dos principales ramales ferroviarios que la atraviesan sigan postergados.
Copia de Frase 1920 x 1080 (49)

Reforma

Opinión21/10/2026
A tres décadas de vencido el plazo que indicó la Constitución Nacional para definir un nuevo régimen de coparticipación federal, el Senado retomó la iniciativa de discutir la reforma. Bajo la consigna “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, abrió un capítulo de análisis.
Frases políticos Rojo (16)

La atomización social

Padre Julio Raúl Méndez
Opinión21/10/2026
Las noticias nos traen desde hace días las imágenes de violentos disturbios en ciudades de Francia e Italia, con manifestaciones, agresiones y represión policial.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail