Minería en Salta: AOMA asegura que los salarios promedio rondan los $2 millones, no los $6 millones

La minería se presenta como uno de los principales motores económicos de Salta, pero el crecimiento de las inversiones todavía no se traduce en estabilidad laboral para todos los trabajadores. Así lo advirtió Gustavo Castro, secretario adjunto de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), seccional Salta.

Lo explicó en Pelo & Barba, por Aries, el dirigente sindical reconoció que existe expectativa por la puesta en marcha de nuevos proyectos, aunque el sector continúa atravesando desvinculaciones. “Si bien hay mucha expectativa en cuanto a contratación y demás, también estamos sufriendo muchísimas bajas”, expresó.

Castro explicó que la actividad minera provincial todavía atraviesa una etapa de desarrollo, con algunos yacimientos en producción y otros proyectos que podrían generar nuevas oportunidades laborales.

Entre ellos mencionó Diablillos y Taca Taca, cuyas futuras etapas de construcción despiertan expectativas dentro del gremio por la posibilidad de incorporar trabajadores.

AOMA cuestiona la contratación de mano de obra local

Consultado sobre la incorporación de trabajadores salteños a las empresas mineras, Castro reconoció que la situación todavía está lejos de las expectativas del sindicato.

“La verdad que nosotros no lo vemos tan así”, respondió ante la consulta sobre si se está contratando suficiente mano de obra provincial. El dirigente aseguró que AOMA continuará trabajando para que la expansión minera genere beneficios concretos para los trabajadores de Salta.

Actualmente, el gremio representa alrededor de 1.500 trabajadores mineros en la provincia, aunque Castro aclaró que existen otros empleados vinculados a la actividad que pertenecen a diferentes organizaciones sindicales, especialmente al sector de la construcción.

Cuánto gana realmente un trabajador minero

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la diferencia entre los salarios que circulan públicamente y los ingresos que perciben los trabajadores.

Castro explicó que, en la actividad vinculada al litio, los sueldos iniciales rondan los $1.400.000, mientras que un ingreso promedio puede ubicarse entre $2.000.000 y $2.200.000.

“Muchos creen que en la minería se van a volver millonarios, pero hoy en día no está sucediendo”, advirtió.

El sindicalista cuestionó las publicaciones que presentan salarios de cinco o seis millones de pesos como si fueran habituales dentro del sector. “Se ven noticias de seis millones, cinco millones, y eso no está sucediendo”, sostuvo.

Aclaró que esos ingresos pueden existir en determinados puestos, pero corresponden a una proporción reducida de trabajadores y no representan el salario habitual de la actividad.

Preocupación por el empleo y las condiciones laborales

Castro también señaló que existen importantes diferencias entre las distintas ramas de la minería.

Mientras los trabajadores vinculados al litio, el oro y la plata cuentan con determinadas escalas salariales, describió una situación más complicada en caleras y canteras, donde el gremio mantiene reclamos laborales. En ese contexto, insistió en que el desarrollo minero debe acompañarse de mejores condiciones de trabajo y mayores oportunidades para los habitantes de la provincia.

El dirigente sostuvo que el sindicato mantiene expectativas por los nuevos proyectos, pero remarcó que la prioridad es que el crecimiento de la actividad se traduzca en empleo efectivo y estabilidad para las familias salteñas.