Día del Brigadista Forestal: Salta recuerda a los cuatro fallecidos en la tragedia de Guachipas

Este miércoles 28 de octubre, Salta conmemora el Día Provincial del Brigadista Forestal, una fecha que recuerda a los cuatro trabajadores que murieron mientras combatían un incendio en Guachipas, en 2014.

A las 10 de la mañana se realizará un acto homenaje en el Monumento a la Valentía, ubicado en la intersección de las avenidas Bolivia y Robustiano Patrón Costas, en la zona norte de la ciudad.

La ceremonia reunirá a familiares de las víctimas, autoridades provinciales, bomberos voluntarios, integrantes de las brigadas y efectivos policiales.

La tragedia que dio origen a la conmemoración

El 28 de octubre de 2014, Víctor Humberto Ferreyra, Mauricio Valdez, Matías Daniel Vilte y Martín Albarracín perdieron la vida al quedar atrapados por las llamas mientras combatían un incendio forestal en el cerro El Acheral, departamento Guachipas.

La tragedia marcó a la provincia y dio origen a una conmemoración que busca mantener viva la memoria de los brigadistas y reconocer los riesgos que enfrentan quienes trabajan en la prevención y el combate de incendios.

La fecha fue establecida oficialmente mediante la Ley Provincial 8492, sancionada en abril de 2025.

El homenaje de este miércoles se realizará al cumplirse 12 años de aquella tragedia, con un reconocimiento a quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber y a quienes continúan protegiendo los bosques y las comunidades salteñas.