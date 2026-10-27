Neumatón en Salta: este martes reciben cubiertas en desuso en el CCM

La Municipalidad de Salta realizará este martes 27 de octubre la 30ª edición del Neumatón, una campaña destinada a recolectar neumáticos fuera de uso y evitar su acumulación en espacios públicos y privados.

La actividad se desarrollará de 10 a 17 horas en el Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en avenida Paraguay 1240, donde vecinos y empresas podrán acercar las cubiertas que ya no utilizan.

Prevención del dengue y las inundaciones

La campaña busca evitar que los neumáticos abandonados acumulen agua y se conviertan en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

También apunta a reducir la presencia de estos residuos en calles, canales y desagües, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias.

Según informó la Municipalidad, en las 29 ediciones anteriores se recuperaron alrededor de 2.200 toneladas de neumáticos en desuso.

El material recolectado es trasladado a una planta de Geocycle, en Jujuy, donde se aprovecha como combustible alternativo en la producción de cemento.