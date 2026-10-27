Brasil: el partido de Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula, pero mantiene sus cuestionamientos

El Partido Liberal (PL) de Brasil, fuerza política que llevó como candidato presidencial a Flávio Bolsonaro, reconoció oficialmente la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión fue comunicada recién el lunes 26 de octubre por el presidente de la agrupación, Valdemar Costa Neto, después de que el candidato derrotado cuestionara el resultado del balotaje.

“Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, expresó Costa Neto en un comunicado. Sin embargo, el dirigente sostuvo que todavía existen cuestionamientos que deben ser esclarecidos y aseguró que el partido continuará siguiendo el proceso con respeto a las instituciones democráticas.

El PL cuestionó especialmente el incremento del gasto público y la ampliación de beneficios sociales durante las semanas previas a la votación. Según la agrupación, estas medidas habrían favorecido electoralmente a Lula.

No obstante, el partido no presentó pruebas que permitan establecer que esas decisiones modificaron irregularmente el resultado de las elecciones.

La posición institucional del partido contrasta con la postura de Flávio Bolsonaro, quien inicialmente se negó a reconocer su derrota y anunció acciones judiciales contra la candidatura de Lula por presunto abuso de poder político y económico. El senador también adelantó que buscará organizar una oposición parlamentaria durante los próximos cuatro años.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Bolsonaro, con una diferencia superior a cuatro millones de sufragios. Aunque el Partido Liberal aceptó el resultado proclamado por la Justicia Electoral, las denuncias de su excandidato y la conformación de un Congreso con fuerte presencia opositora anticipan un escenario de disputas políticas durante el próximo mandato presidencial.