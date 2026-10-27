Caso $LIBRA: apelaron el sobreseimiento de Milei y denuncian pruebas sin investigar

El sobreseimiento del presidente Javier Milei en la causa por la criptomoneda $LIBRA fue apelado por uno de los inversores que denuncian haber sufrido pérdidas económicas. El damnificado pidió revocar la resolución judicial y continuar investigando la presunta estafa vinculada con el lanzamiento del activo digital.

La presentación fue realizada por Juan Patricio Marchetto, con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. El recurso también cuestiona los sobreseimientos de Karina Milei y de otras nueve personas investigadas.

El escrito, de 40 páginas, apunta contra la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado cerrar la investigación.

Denuncian que quedaron pruebas sin analizar

Marchetto sostiene que la Justicia resolvió desvincular a los acusados sin completar medidas que podrían resultar relevantes para esclarecer lo ocurrido el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió la criptomoneda desde su cuenta de X.

El inversor cuestionó que el juez considerara que los hechos investigados no constituían un delito, pese a que, según su planteo, todavía existían elementos pendientes de análisis.

También criticó al fiscal Taiano por demoras en la producción de pruebas, la falta de declaraciones testimoniales y la decisión de solicitar los sobreseimientos antes de concluir determinadas diligencias.

Entre las medidas pendientes mencionó nuevas pericias sobre teléfonos secuestrados y el análisis de movimientos financieros vinculados con los organizadores del proyecto.

Las llamadas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

Uno de los puntos centrales de la apelación es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli, señalado como uno de los principales organizadores del lanzamiento de $LIBRA.

Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli llamó al Presidente a las 18:44, 18:54 y 18:58 del 14 de febrero de 2025. Milei también realizó una llamada a Novelli a las 18:56.

La publicación presidencial que promocionó la criptomoneda apareció apenas minutos después, a las 19:01.

El escrito también menciona que, segundos antes del mensaje de Milei, 74 billeteras digitales realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de 13,5 millones de dólares.

Para el denunciante, esa coincidencia temporal debe investigarse para determinar si existió alguna coordinación entre quienes organizaron el lanzamiento, las operaciones financieras y la difusión realizada por el Presidente.

Los registros mencionados no prueban por sí solos la existencia de un delito, pero Marchetto considera que justifican profundizar la investigación.

La Casación deberá resolver la situación del denunciante

La apelación también presenta una dificultad procesal: Marchetto había sido apartado de la causa como querellante en julio, decisión posteriormente confirmada por la Cámara Federal.

Sin embargo, su exclusión todavía se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Por ese motivo, presentó el recurso invocando su condición de pretenso querellante.

El inversor sostiene que, si los sobreseimientos quedan firmes antes de que se resuelva su situación, podría perder la posibilidad efectiva de intervenir en la investigación.

Por ahora, la apelación no significa que se hayan revocado los sobreseimientos ni que la causa se haya reabierto. La Justicia deberá analizar la admisibilidad del recurso y decidir si corresponde revisar la resolución.

La presentación abre una nueva disputa judicial en el expediente $LIBRA, mientras otros inversores perjudicados también evalúan recurrir el cierre de la investigación.