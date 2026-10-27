Metán pide suspender el cobro del peaje en la Ruta 9/34 hasta que arreglen la ruta

El Concejo Deliberante de San José de Metán aprobó un proyecto de declaración para reclamar por el cobro del peaje sobre la Ruta Nacional 9/34. La iniciativa busca que el Gobierno nacional y la nueva concesionaria respondan por el estado de la carretera antes de exigirles nuevos pagos a los usuarios.

La concejal Ana Sol García, autora del proyecto, explicó en Pelo & Barba, por Aries, que el reclamo no representa una negativa a pagar peajes, sino un pedido para que las empresas cumplan con las prestaciones y obras que deberían brindar.

“Acá no estamos diciendo que nosotros no queremos pagar. Nosotros queremos pagar un servicio como corresponde”, sostuvo la edil, quien aseguró que los vecinos llevan años reclamando soluciones por el deterioro de la ruta.

Reclaman conocer el contrato de la nueva concesionaria

García cuestionó que las autoridades municipales y el Concejo Deliberante no hayan recibido la documentación que establece las obligaciones de la nueva empresa concesionaria.

Según explicó, desde 2023 y 2024 se realizaron presentaciones ante Vialidad Nacional y Corredores Viales, pero los reclamos no obtuvieron respuestas satisfactorias.

“Queremos saber dónde está el convenio que usted firmó y cuáles son las obligaciones bajo las cuales lo aceptó”, expresó la concejal. La dirigente reclamó conocer las obras comprometidas, sus plazos de ejecución y las condiciones establecidas para el mantenimiento de la Ruta Nacional 9/34.

También cuestionó la falta de soluciones estructurales en el sur provincial y sostuvo que los trabajos realizados hasta ahora no alcanzan para garantizar una circulación segura.

“No queremos que nos tapen un bache. Queremos una solución real”, manifestó.

“Estamos hartos de romper los vehículos”

García advirtió que las condiciones de la ruta representan un riesgo para quienes circulan diariamente entre Rosario de la Frontera, Metán y Salta capital. Como ejemplo, planteó las dificultades que enfrenta una ambulancia cuando debe trasladar a un paciente en estado crítico por una carretera deteriorada.

La concejal también reclamó explicaciones sobre los servicios que deberían estar disponibles para asistir a los usuarios de los peajes, como ambulancias y grúas.

“Cuéntenme cuándo vieron una ambulancia y una grúa”, cuestionó, al mencionar que anteriormente los trabajadores del peaje recurrían a los bomberos de Metán ante determinados accidentes. Además, denunció el perjuicio económico que el estado de la ruta provoca a los conductores.

“Estamos hartos de ver que a nosotros se nos tapan los baches, que rompemos los vehículos y nadie responde sobre eso”, afirmó.

También cuestionó el sistema de cobro

La concejal planteó dudas sobre el funcionamiento de los medios electrónicos de pago y las constancias que reciben los usuarios al abonar el peaje.

“El ticket de un posnet no es una factura. ¿Dónde está la factura?”, preguntó, al reclamar mayor transparencia sobre los mecanismos de cobro.

Finalmente, insistió en que los vecinos de Metán contribuyen mediante impuestos y peajes, pero consideran que no reciben una infraestructura vial acorde con esas obligaciones.

La declaración aprobada por el Concejo Deliberante busca trasladar ese reclamo al ámbito nacional y exigir respuestas sobre el mantenimiento de una ruta fundamental para la conectividad del sur salteño.