Riesgo alto de incendios forestales en Tartagal, moderado en Salta y Orán

La ciudad de Tartagal presenta un nivel alto de peligro de incendios forestales este martes 27 de octubre, según el índice meteorológico difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

El informe ubica a Salta capital y Orán en un nivel moderado, por lo que también se recomienda extremar las medidas de prevención para evitar focos de incendio.

Tartagal, con el mayor nivel de peligro

En Tartagal, las condiciones meteorológicas representan un riesgo elevado de propagación del fuego. El reporte advierte sobre la prohibición del uso de fuego y solicita extremar las precauciones.

Para Salta capital, el índice es moderado, con condiciones que pueden favorecer la propagación de incendios. En Orán se mantiene la misma categoría, con recomendaciones de evitar actividades que produzcan chispas.

El índice meteorológico mide las condiciones que pueden favorecer el inicio y la propagación de incendios, pero no significa que existan focos activos en las localidades mencionadas.

Recomendaciones para prevenir incendios

Las autoridades recomiendan no encender fuego al aire libre ni realizar quemas, evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos y no quemar basura ni residuos vegetales.

También se aconseja mantener los alrededores de las viviendas libres de pastizales secos, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita comunicarse inmediatamente al Sistema de Emergencias 911.