En cuatriciclos, policías desalojaron a dos personas que dormían en el ingreso de la Esc. Sarmiento

Dos personas en situación de calle fueron desalojadas este martes por efectivos de la Policía de Salta mientras dormían en el ingreso de la Escuela Sarmiento, ubicada sobre calle Alvarado, entre Lerma y Córdoba, en pleno centro de la ciudad.

El procedimiento fue registrado durante la cobertura de Pelo y Barba por Aries, donde se informó que los policías, que patrullaban en cuatriciclos, despertaron a los dos jóvenes y les solicitaron que recogieran sus pertenencias y abandonaran el lugar.

Según se detalló durante el programa, estos operativos de despeje de calles y veredas se realizan habitualmente durante las mañanas en distintos sectores del microcentro, incluidos accesos a comercios y las inmediaciones del Cabildo.

El sector de ingreso de la Escuela Sarmiento es utilizado ocasionalmente por personas que duermen en la vía pública. Anteriormente, una mujer permaneció allí durante un período prolongado y, según se informó en Aries, posteriormente recibió alojamiento mediante una intervención de asistencia estatal.