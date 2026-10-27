Rutas de Salta: advierten por baches, barro, pozos y sectores con riesgo de derrumbes

Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan distintos sectores que requieren circular con precaución por baches, acumulación de barro, animales sueltos y trabajos de mantenimiento, según los informes difundidos por la Subsecretaría de Defensa Civil, este martes 27 de octubre.

En el caso de las rutas nacionales, se advierten baches y presencia de animales sobre la calzada en las rutas 34 y 50, en el departamento Orán.

En San Martín, las rutas nacionales 34, 81 y 86 presentan sectores deteriorados y trabajos de mantenimiento, mientras que en Metán se informó sobre maquinaria trabajando en la ruta 9/34, con baches y sectores de calzada resbaladiza.

Precaución en rutas de los Valles Calchaquíes y la Puna

En Cafayate, las rutas nacionales 68 y 40 presentan sectores con deslizamientos y presencia de maquinaria, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

En Los Andes, la ruta nacional 51 registra un socavón y sectores de calzada irregular, además de vientos previstos de hasta 55 kilómetros por hora.

También se reportaron trabajos de bacheo en la ruta nacional 9, en La Caldera, y circulación reducida por obras en la colectora de avenida Bolivia, en la ciudad de Salta.

Rutas provinciales con barro y calzadas deterioradas

En Rivadavia, las rutas provinciales 7, 13 y 156 presentan caminos con barro, mientras que en San Martín se advierte tránsito lento por acumulación de lodo en las rutas 46, 54, 53 y 157 Bis.

En el departamento Metán, las rutas provinciales 25, 35, 2, 43 y 45 registran pozos y sectores con trabajos de mantenimiento.

Para Cafayate, el informe señala calamina, pozos y arena en sectores de las rutas 6, 56, 42 y 44, además de zonas de vados que requieren especial atención.

En Chicoana, la ruta provincial 33 presenta neblina, llovizna y visibilidad reducida, mientras que en La Viña se recomienda no cruzar vados con agua sobre la calzada.

También se advierten vientos fuertes y riesgo de derrumbes en la ruta provincial 55, en Molinos, y precaución por tramos de cornisa en la ruta provincial 133, en Iruya.

Las autoridades recomiendan circular con luces bajas encendidas, mantener distancia entre vehículos y evitar atravesar ríos o vados con caudal elevado.