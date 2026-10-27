Agua y cloacas: nuevas exigencias para loteos y edificios en Salta

El Ente Regulador estableció nuevas condiciones para garantizar agua y cloacas en desarrollos inmobiliarios. Los responsables podrán tener que financiar obras adicionales.
Salta27/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los nuevos loteos, urbanizaciones y edificios de Salta deberán acreditar que existe capacidad real para prestar los servicios de agua potable y cloacas, bajo un reglamento aprobado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1812/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, que regula las autorizaciones que debe otorgar Aguas del Norte antes de incorporar nuevos usuarios a sus redes.

El objetivo es evitar que el crecimiento urbano sobrecargue instalaciones que ya presentan limitaciones y prevenir desarrollos respaldados únicamente por promesas de infraestructura futura.

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No bastará con prometer futuras obras

La normativa establece que Aguas del Norte no podrá emitir certificados de prefactibilidad condicionados a obras que todavía no existen.

Si un proyecto puede perjudicar el servicio de los usuarios actuales, la empresa podrá exigir obras complementarias cuya ejecución estará a cargo del propietario o desarrollador.

También se establece la instalación de un medidor general y medidores individuales en los edificios que correspondan, como condición para obtener la conexión definitiva.

Las viviendas unifamiliares ubicadas frente a redes existentes tendrán excepciones al procedimiento, siempre que soliciten una conexión común y no impliquen cambios de uso.

Plazos y costos para los desarrolladores

Aguas del Norte tendrá 15 días hábiles para emitir la prefactibilidad, una vez presentada la documentación completa, y 30 días hábiles para resolver la factibilidad en la etapa correspondiente.

El reglamento contempla cargos por revisión, aprobación e inspección de obras que deberán asumir los interesados.

Las nuevas reglas entrarán en vigencia el miércoles 28 de octubre, un día después de su publicación oficial.

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