Sico y Jama continúan cerrados por fuertes vientos: el estado de los pasos fronterizos

Los pasos fronterizos que conectan el norte argentino con Chile presentan restricciones este martes 27 de octubre, mientras que los cruces internacionales con Bolivia y Paraguay permanecen habilitados, de acuerdo con el último reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil.

En la frontera con Chile, el paso Sico, en Salta, permanece cerrado para todo tipo de vehículos, con vientos de 70 km/h y temperaturas que oscilan entre los 3 grados bajo cero y los 9 grados.

Por su parte, Socompa se encuentra habilitado únicamente para tránsito ferroviario, con vientos de hasta 94 km/h. El paso Jama, en Jujuy, también figura cerrado para toda clase de vehículos, con vientos de 71 km/h.

Cómo están los pasos hacia Bolivia

En la frontera entre Salta y Bolivia, Salvador Mazza y el puente internacional de Aguas Blancas permanecen habilitados las 24 horas.

El servicio de chalanas en Aguas Blancas figura habilitado únicamente de 7 a 9 de la mañana, mientras que Los Toldos mantiene el cruce habilitado las 24 horas, aunque el pronóstico señala un 90% de probabilidad de tormentas.

También se advierten vientos de 35 km/h en Salvador Mazza y de 32 km/h en Los Toldos.

Cruce con Paraguay

El paso internacional Misión La Paz–Pozo Hondo se encuentra habilitado de 7 a 20 horas, con una temperatura máxima prevista de 27 grados y vientos de 10 km/h.

Las autoridades recomiendan llevar documentación personal y vehicular vigente, respetar los horarios de los controles migratorios y consultar el estado de los pasos antes de emprender viaje, debido a posibles modificaciones por las condiciones meteorológicas.