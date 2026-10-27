Licencias de conducir: el móvil atenderá en Villa Luján y Solidaridad

La Municipalidad llevará el servicio a dos barrios de la ciudad este martes y miércoles. Se podrán realizar renovaciones completas y trámites para obtener la primera licencia.
Salta27/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Móvil de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Salta continuará esta semana su recorrido por los barrios, con atención en Villa Luján y Solidaridad.

Tras su paso por Ciudad del Milagro, el servicio atenderá este martes 27 de octubre en el Centro Vecinal de Villa Luján, ubicado en 12 de Octubre y Diego Diez Gómez.

El miércoles 28 de octubre estará en el CIC de Solidaridad, sobre avenida Fortín Juan M. Cedolini. En ambos casos, la atención será durante la mañana y por orden de llegada.

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Qué trámites se pueden realizar

Los vecinos podrán completar la renovación de su licencia de conducir y realizar gran parte del procedimiento necesario para obtenerla por primera vez.

También se podrán presentar comprobantes del CENAT y certificados requeridos, realizar evaluaciones de visión, audición y psicológicas, además de completar el formulario correspondiente.

Los interesados pueden consultar previamente los requisitos en la página de trámites de licencias de conducir de la Municipalidad

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