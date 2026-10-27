Gas en la Puna: Nación confirmó un descuento del 50% y definió cómo se aplicará

El Gobierno nacional confirmó que los usuarios alcanzados por el régimen de Zona Fría en la Puna mantendrán una bonificación del 50% sobre el precio del gas natural y del gas propano distribuido por redes.

La Resolución 299/2026 fue publicada este martes 27 de octubre y establece cómo se aplicará el beneficio tras los cambios aprobados en el régimen nacional de subsidios.

Qué descuento recibirán los usuarios

La bonificación del 50% continuará para los consumos comprendidos en la región de la Puna, al igual que en la Patagonia y el departamento mendocino de Malargüe.

El descuento no se calcula sobre el importe total de la boleta, sino sobre el precio del gas. Por eso, la reducción efectiva de la factura puede ser menor.

La normativa también contempla una bonificación adicional del 20% para determinados usuarios que reúnen los requisitos del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Ese beneficio complementario se calcula sobre consumos básicos y no corresponde automáticamente a todos los hogares.

Las distribuidoras deberán aplicar los descuentos en las facturas de los usuarios alcanzados. La resolución rige desde su publicación y contempla los consumos comprendidos desde la entrada en vigencia de la reforma legal.

Con la nueva disposición, la Puna conserva su protección tarifaria específica, mientras otras regiones del país, como Capital, quedaron fuera de la cobertura territorial que había sido ampliada en años anteriores.