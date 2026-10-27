Vuelven las tormentas a Salta: anuncian lluvias para la tarde y la noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes 27 de octubre con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de tormentas aisladas por la tarde y la noche en la ciudad de Salta.

De acuerdo con el pronóstico actualizado a las 5:46, la jornada tendrá una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20, con condiciones de inestabilidad hacia la segunda mitad del día.

Tormentas y viento durante la tarde

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% tanto para la tarde como para la noche.

Además, se esperan vientos del noreste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que la temperatura descenderá hasta unos 15 grados durante la noche.

Cómo seguirá el tiempo en Salta

Para el miércoles 28 de octubre, el organismo prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 22.

A partir del jueves comenzaría un aumento gradual de las temperaturas, con máximas de 24 grados el viernes, 25 el sábado, 26 el domingo y 28 el lunes.