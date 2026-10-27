Litio en Salta: Nación amplió los beneficios para importar equipos del proyecto Rincón

El Gobierno nacional autorizó una nueva ampliación de los equipos que Rincón Mining podrá importar con los beneficios tributarios y aduaneros del RIGI para su proyecto de litio en el Salar de Rincón, en el departamento Los Andes.

La medida, publicada este martes 27 de octubre, incorpora siete nuevas posiciones arancelarias de bienes de capital al listado autorizado para el emprendimiento minero.

Qué significa la autorización

La empresa ya había obtenido su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en mayo de 2025. Desde entonces, el Gobierno fue modificando la nómina de productos que puede importar bajo ese esquema.

Hasta la última actualización, el listado comprendía 80 posiciones arancelarias. La nueva autorización suma otras siete categorías vinculadas con bienes de capital.

En términos concretos, la decisión amplía las posibilidades de importar equipamiento bajo las franquicias previstas para grandes proyectos de inversión.

La Secretaría de Minería también dispuso comunicar el cambio a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), encargada de aplicar los beneficios correspondientes.

El debate sobre los proveedores locales

La ampliación llega en medio de la discusión sobre la participación de empresas argentinas en los grandes proyectos mineros.

Mientras el RIGI permite importar determinados equipos con beneficios especiales, el desarrollo de proveedores locales continúa siendo uno de los principales reclamos de las empresas vinculadas con la minería salteña.