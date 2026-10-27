Hallaron sin vida a una persona en J.V. González: sería Isabel Galván

Una persona fue hallada sin vida este lunes por la tarde en cercanías del río de Laguna, en Joaquín V. González. Según información preliminar el hallazgo se produjo a metros de un camping de la zona.

Prensa policial le confirmó a Aries que a las 18.35 ingresó el llamado de dos personas que alertaban la presencia de un cuerpo en el río Juramento, a la altura del camping Laguna Blanca, a 4 kilómetros de J.V. González.

En principio, según medios locales, se trataría de Isabel Galván, una mujer de 40 años que había sido reportada como desaparecida el jueves 22 de octubre, cuando se ausentó de su casa, ubicada en barrio Facundo Quiroga. Sin embargo, desde la policía aseguraron que aún no se identificaron mayores datos.

Durante la tarde la policía resguardaba el lugar mientras se esperaba la llegada de la División Bomberos y del CIF (Centro de Investigaciones Forenses), que realizarán las tareas correspondientes.

La mujer se ausentó de su domicilio durante la mañana del jueves 22 de octubre y dijo que iría a la casa de su madre. Desde entonces se desconocía su paradero. La denuncia se radicó entre el jueves y viernes, y la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, dispuso la activación del protocolo de búsqueda con la participación de distintas unidades policiales, la Brigada de Investigaciones N.º 5 y la División Canes.

Durante el fin de semana se realizaron rastrillajes en barrios, zonas periféricas y rurales, así como en las inmediaciones del cementerio, las vías férreas, la terminal de ómnibus y el hospital de la localidad, además de inspecciones en fincas.

Hoy se informó desde el Ministerio Público Fiscal que ante contradicciones en las declaraciones recibidas, la fiscal solicitó la detención de la pareja de la mujer y de otra mujer mayor de edad, a quienes se les iba a imputar como sospechosos de tener alguna vinculación con el hecho, además de tres allanamientos en domicilios de la localidad.

Días atrás, familiares y allegados habían denunciado públicamente demoras en el inicio de la búsqueda por falta de “nafta en los móviles policiales”. Según relataron, en una dependencia policial les dijeron que el personal estaba ocupado con un conflicto en barrio Malvinas y que la Brigada no podía salir por falta de combustible. Fuentes policiales indicaron entonces que se había diagramado una estrategia de rastrillaje que se puso en marcha de inmediato.