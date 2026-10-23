El lapidario diagnóstico del Financial Times sobre el modelo de Milei

A tres años de haber irrumpido en el poder con la promesa de dinamitar los cimientos del déficit fiscal, el modelo económico de Javier Milei enfrenta su prueba de fuego más exigente. En un riguroso artículo publicado bajo el título “El plan económico de Milei, bajo presión”, el prestigioso diario británico Financial Times desmenuza las dos caras de la moneda libertaria: por un lado, una macroeconomía que aplaudió la drástica contracción de la inflación —que se desplomó desde un pico cercano al 300% hasta el 34%— y el ansiado superávit fiscal; por el otro, una economía doméstica asfixiada, carente de impulso y marcada por el retroceso del poder adquisitivo.

El bisturí de la austeridad y la desregulación, defendidas con fervor por el oficialismo bajo la impronta de la motosierra, ha colocado las cuentas públicas en la posición más sólida de las últimas décadas según analistas consultados por el medio, pero el costo social y productivo ha sido severo. Los datos citados por la publicación reflejan que los salarios reales permanecen diez puntos por debajo de los niveles de principios de 2023, mientras que los registros oficiales documentan la destrucción de unos 300.000 puestos de trabajo formales. A esto se suma un desplome del 13% en la inversión total acumulada y un mercado interno golpeado por la combinación de tasas de interés elevadas y una demanda famélica.

Frente al malestar generalizado y los reclamos de una sociedad que padece para llegar a fin de mes, la respuesta del mandatario ha oscilado entre la indiferencia y la confrontación abierta, desestimando las quejas cotidianas como disparates y minimizando el endeudamiento récord de los hogares. Esa rigidez discursiva, sumada al desgaste institucional provocado por recientes denuncias de corrupción que salpicaron a figuras de la administración, ha erosionado el capital político del líder libertario. Las mediciones de consultoras como Atlas Intel revelan un descenso en su aprobación, que pasó del 43% en enero al 38% en agosto, encendiendo luces de alerta de cara a la crucial carrera electoral que se avecina.

En el tejido comercial, la flexibilización de las restricciones a las importaciones y el fin de los controles de capitales son celebrados por los sectores exportadores y las grandes corporaciones, pero generan cortocircuitos profundos en pequeños comercios e industrias locales que tambalean ante una mayor competencia externa y un consumo paralizado. Mientras el Gobierno confía en que una eventual reelección desbloquee inversiones masivas en recursos naturales para romper el histórico péndulo de crisis argentinas, el gran interrogante que sobrevuela el tablero político es si el ajuste extremo logrará sostenerse en el tiempo o si la asfixia del mercado interno terminará dinamitando las aspiraciones del proyecto oficialista.

(Con información de Cronista)