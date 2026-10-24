Salta: dos detenidos con 53 kilos de cocaína estarían vinculados a “La banda de los Peugeot”

La Justicia Federal de Salta dictó prisión preventiva para dos hombres de 27 y 28 años, detenidos el pasado domingo 18 de octubre cuando presuntamente transportaban 53 kilos de cocaína con destino a Buenos Aires. La droga estaba escondida en el tablero de un Ford Focus que fue interceptado por Gendarmería Nacional en Rosario de la Frontera.

La imputación se formalizó el martes 20 ante el juez federal Diego Anzorreguy. Los detalles del procedimiento y de la investigación fueron difundidos el jueves por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La conexión con “La banda de los Peugeot”

Según la investigación, los sospechosos estarían vinculados con una organización que ya había sido investigada por otros dos cargamentos de cocaína secuestrados durante 2025: 52 kilos en Cafayate y otros 50 kilos en Cabeza de Buey.

Los investigadores identificaron al grupo como “La banda de los Peugeot”, debido a los vehículos utilizados en aquellos traslados. En el operativo del domingo, uno de los acusados conducía un Volkswagen Bora que habría funcionado como “coche puntero”, para advertir sobre posibles controles.

El Ford Focus fue interceptado sobre la ruta nacional 34. Durante la inspección, un escáner permitió detectar un compartimento oculto detrás del tablero, donde los gendarmes encontraron 50 paquetes con un peso total de 53 kilos de cocaína.

Seguirán detenidos mientras avanza la causa

La fiscalía sostuvo que uno de los investigados había partido desde La Quiaca y que el cargamento tendría como destino la localidad bonaerense de La Matanza.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez ordenó la prisión preventiva de ambos imputados y autorizó continuar la investigación durante tres meses. Los acusados no declararon en la audiencia.