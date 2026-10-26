A 12 años de la tragedia de Guachipas: “La Justicia no nos dio respuestas”

A doce años de la tragedia de Guachipas, donde murieron cuatro brigadistas mientras combatían un incendio forestal, Omar Valdez, padre de Mauricio Valdez, volvió a cuestionar el resultado del juicio penal y aseguró que las familias no obtuvieron la respuesta que esperaban de la Justicia.

En N & N por Aries, recordó que el proceso terminó con tres absoluciones y una condena de un año de prisión. “Para nosotros fue algo malo, porque nos da a entender que pensaron que los chicos se mandaron solos a apagar ese incendio, cuando en realidad fueron enviados”, sostuvo.

Valdez confirmó que tanto la causa penal como la civil están cerradas y que las familias recibieron compensaciones económicas. Sin embargo, insistió en su disconformidad con la resolución judicial.

Mejoras en el equipamiento, pero falta de personal

El padre del brigadista reconoció avances en las condiciones de trabajo desde la tragedia de 2014, especialmente en equipamiento, elementos de protección y capacitación.

No obstante, advirtió que todavía faltan trabajadores para combatir incendios forestales y atender otras emergencias. “Se mejoró bastante el tema de los elementos que necesitan los brigadistas. Pudieron contratar algunas personas, aunque les falta personal todavía”, afirmó.

Además, consideró que existen personas dispuestas a capacitarse, pero cuestionó la falta de decisión gubernamental para ampliar la dotación.

Homenaje a los cuatro brigadistas

El próximo miércoles 28 de octubre, a las 10, se realizará un acto en la rotonda del Brigadista, en la zona norte de la ciudad, para recordar a los cuatro trabajadores fallecidos.

Durante la ceremonia también se inaugurará el enrejado del monumento, una mejora solicitada por las familias desde hace años.

La tragedia de Guachipas ocurrió el 28 de octubre de 2014, cuando Mauricio Valdez, Martín Albarracín, Víctor Ferreyra y Matías Vilte perdieron la vida mientras combatían un incendio forestal en el cerro El Acheral.