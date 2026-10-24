Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión de más de $805 millones
La Justicia federal confirmó el procesamiento de Orlando Canido, dueño de la marca de gaseosas Manaos, en una causa por presunta evasión tributaria superior a los $805 millones. La resolución fue dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que ratificó la decisión del Juzgado Federal N° 3 de Morón.
La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), comprende presuntas irregularidades en el pago de Ganancias, IVA e Impuestos Internos. El empresario continuará en libertad mientras avanza el proceso judicial.
Embargos millonarios y un préstamo bajo sospecha
La Justicia mantuvo un embargo de $250 millones sobre los bienes de Canido y otro por igual monto sobre Refres Now S.A., fabricante de Manaos.
Entre las operaciones investigadas figura un supuesto préstamo de $650 millones, declarado para justificar un incremento patrimonial. Un peritaje judicial determinó que la persona señalada como prestamista no tenía capacidad económica suficiente para otorgarlo, de acuerdo con la información publicada por Noticias Argentinas.
La causa también alcanza al hermano del empresario, Norberto Canido. En tanto, parte de los hechos correspondientes a períodos anteriores quedaron fuera de la investigación penal por prescripción.