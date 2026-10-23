Exjuez Parisi: se integró el tribunal que lo juzgará por ayudar a los hermanos Martínez

Luego de que la Unidad Fiscal creada especialmente para el caso haya insistido en los últimos días para que se fijara la fecha de juicio, quedó conformado el tribunal que tendrá a su cargo el debate oral y público contra Claudio Alejandro Parisi. Lo integrarán los jueces Mariano Facundo Gerónimo, Marcelo Amado Alvarado y Héctor Fernando Mariscal Astigueta.

La integración llega después de varias presentaciones que realizaron los fiscales penales Daniela Murúa, Mariana Torres y Daniel Espilocín. Los fiscales hicieron pedidos de pronto despacho en abril y luego en septiembre de este año. Ante la falta de respuesta, el 28 de septiembre presentaron una queja por retardo de justicia ante la Corte de Justicia en el que expusieron que la demora era de unos nueve meses.

El origen del problema, según expuso el Ministerio Público Fiscal (MPF), fue la inhibición de una magistrada que, en diciembre de 2025 homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia condenatoria contra otros cuatro imputados de la misma causa. Como el juzgamiento de Parisi seguía pendiente, la Unidad Fiscal pidió el apartamiento de la jueza para resguardar la imparcialidad del tribunal. Las recusaciones, inhibiciones y la intervención de otros magistrados fueron postergando la integración por casi todo el año. Desde el MPF destacaron la “relevancia institucional” del caso.

Parisi era juez de Garantías de Segunda Nominación de Orán. Está acusado de cohecho pasivo agravado (dos hechos) e incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público, en concurso real. Fue el procurador Pedro García Castiella quién promovió el jury contra el juez.

La acusación se vincula, entre otros hechos, con el arresto domiciliario que concedió a César Daniel “Oreja” Martínez. Martínez fue asesinado por sicarios de 12 disparos frente a la casa donde cumplía esa medida, pese a tener dos resoluciones de prisión preventiva vigentes, una por violencia de género y otra por venta de drogas.

El juez fue suspendido y luego detenido. En octubre de 2024, un jurado de enjuiciamiento le quitó la inmunidad y lo suspendió, a pedido del procurador general, y se ordenó su detención. Esa detención se produjo en una causa conexa. El Ministerio Público Fiscal lo imputó junto al intendente de Aguas Blancas, Carlos”Conejo” Martínez, hermano de “Oreja” y al abogado Roberto Ortega Serrano, por la filtración de información reservada sobre la investigación del asesinato. Los cargos de esa causa son entorpecimiento de acto funcional, violación de secretos y, en el caso del juez, incumplimiento de deberes de funcionario público. La investigación partió del análisis del celular del intendente, y la fiscalía sostuvo que la filtración frustró allanamientos que se pretendían realizar.

Conejo Martínez logró mediante juicio abreviado una condena de un año y dos meses que si bien era de cumplimiento efectivo, logró obtener la domiciliaria. Raúl Fernando López, juez de Garantías de Orán, le concedió el beneficio, mientras que Guillermo Akemeier, del Tribunal de Impugnación, confirmó la medida. Hace algunas semanas “Conejo” Martínez fue detenido nuevamente, esta vez por lavado de activos.