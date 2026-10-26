Caso Thiago: la defensa de Milagros Cuellar asegura que no hay pruebas de que haya participado del homicidio

La defensa de Milagros Cuellar, madre de Thiago Altamirano, cuestionó la acusación por homicidio agravado y anticipó que buscará su desvinculación de la causa. El principal argumento es que la mujer no estaba en la vivienda cuando murió su hijo, el 22 de junio de 2026.

El niño se encontraba al cuidado de Franco Funes, entonces pareja de Cuellar, a quien la Fiscalía atribuye el homicidio. Ambos continúan imputados, aunque la madre recibió prisión domiciliaria la semana pasada.

En declaraciones a Aries, el defensor público Nicolás Anuch explicó que la acusación contra su representada presenta debilidades, especialmente respecto de su presunto conocimiento del riesgo que corría Thiago.

“La Fiscalía tiene la hipótesis de que la entonces pareja de la señora Cuellar cometió el homicidio y en base a eso la imputación sobre la madre de Thiago tiene cierto margen de duda”, sostuvo.

El abogado remarcó que, para atribuirle participación en el crimen, la acusación debe demostrar que Cuellar sabía lo que podía ocurrir cuando dejó al niño al cuidado de Funes para salir a realizar compras.

“Si la Fiscalía no construye un camino lógico para concluir que ella conocía lo que podía pasar si dejaba a Thiago cuando se fue a hacer las compras, de ningún modo puede resultar partícipe de un homicidio”, afirmó.

La defensa cuestiona las pruebas sobre presuntos maltratos

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si Cuellar tenía conocimiento de posibles agresiones de Funes contra el niño.

Anuch aseguró que no existen pruebas suficientes para establecer que su defendida supiera que Thiago había sufrido violencia física.

Según explicó, algunas declaraciones testimoniales mencionaron que Cuellar había cuestionado a su entonces pareja por la manera en que jugaba con el niño. Sin embargo, sostuvo que esa circunstancia no demuestra que conociera la existencia de agresiones.

“No está probado que ella haya estado en conocimiento certero de agresiones físicas de la pareja con el chiquito Thiago”, señaló.

El defensor insistió en que la responsabilidad penal de Cuellar debe analizarse a partir de pruebas concretas y no solamente de su vínculo con el principal acusado.

Por qué le concedieron la prisión domiciliaria

La semana pasada, el juez Antonio Pastrana autorizó que Cuellar continúe detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, en reemplazo de su alojamiento en el Servicio Penitenciario.

Anuch explicó que la defensa argumentó que ya había finalizado la recepción de declaraciones testimoniales, por lo que consideró que no existía riesgo de entorpecimiento de la investigación.

También planteó que el peligro de fuga podía neutralizarse mediante el cumplimiento de la detención domiciliaria bajo las condiciones fijadas por la Justicia.

El abogado aclaró que la resolución no implica la libertad de Cuellar ni su desvinculación del expediente, sino una modificación de las condiciones en las que permanece detenida.

Qué sucede con Franco Funes

Por su parte, Franco Funes continúa alojado en el Servicio Penitenciario de Salta, mientras su defensa, encabezada por Marcelo Arancibia, avanza con las gestiones para obtener la prisión domiciliaria.

Según explicó Anuch, se están analizando informes de factibilidad para determinar si existen condiciones que permitan modificar su modalidad de detención.

La medida todavía no fue concedida y deberá ser resuelta por el juez interviniente.

Finalmente, el defensor evitó revelar detalles de la autopsia de Thiago, al considerar que se trata de elementos probatorios que deberán analizarse durante un eventual juicio.