Balón de Oro 2026: Messi no irá a la gala de Londres y Mbappé y Yamal aparecen entre los favoritos

El Balón de Oro 2026 tendrá este lunes una nueva edición con varias figuras del fútbol mundial en carrera por los principales premios. La ceremonia se realizará en Londres, Inglaterra, y no en París, como ocurrió en las últimas ediciones. Una de las noticias destacadas será la ausencia de Lionel Messi, quien no asistirá a la gala pese a formar parte de la nómina de candidatos.

Con ocho conquistas, el capitán de la Selección argentina continúa siendo el máximo ganador histórico del galardón. Sin embargo, las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos de los principales candidatos a quedarse con el premio que distingue al mejor futbolista de la temporada.

La ceremonia comenzará a las 17, hora argentina, y podrá seguirse en vivo y de manera gratuita por streaming a través del canal oficial de YouTube de Claro Sports.

Mbappé y Yamal, entre los grandes candidatos

El francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal aparecen entre los nombres que concentran mayor atención en la disputa por el Balón de Oro. Ambos representan generaciones diferentes, pero comparten protagonismo en el fútbol europeo y llegan a la gala como aspirantes al máximo reconocimiento individual.

La lista también incluye a otras figuras internacionales, como Erling Haaland, Vinícius Júnior, Harry Kane y Jude Bellingham, en una competencia que reúne a los principales protagonistas de la temporada.

Argentina tendrá más representantes

Aunque Messi no viajará a Londres, la presencia argentina no se limitará al capitán de la Selección.

Lautaro Martínez figura entre los nominados al Balón de Oro masculino, después de consolidarse como una de las principales referencias ofensivas del Inter de Milán y del seleccionado argentino.

Por su parte, Emiliano «Dibu» Martínez competirá por el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del año. El marplatense ya ganó el premio en 2023 y 2024, por lo que buscará sumar una nueva distinción internacional.

Así, Argentina tendrá representantes en distintas categorías de una gala que volverá a reunir a las principales figuras del fútbol mundial.

Horario y dónde ver la ceremonia gratis

La entrega del Balón de Oro se realizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, desde las 17 de Argentina.

La transmisión podrá seguirse en vivo y sin costo a través del canal oficial de YouTube de Claro Sports. De esta manera, los aficionados podrán conocer a los ganadores de los principales premios sin necesidad de contratar una plataforma de pago.

Con Messi ausente, argentinos nominados en distintas categorías y Mbappé y Yamal entre los nombres que generan mayor expectativa, la gala promete concentrar la atención del fútbol internacional.