Copa Argentina en Salta: entradas desde $65.000 y requisitos para personas con discapacidad

Salta recibirá este miércoles 28 de octubre una de las semifinales de la Copa Argentina 2026. Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán desde las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena, con entradas que van desde los $65.000 hasta los $120.000.

Desde la organización difundieron los precios y las condiciones de venta, además del procedimiento que deberán realizar las personas con discapacidad que deseen asistir al encuentro.

Cómo acceder a las entradas para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad deberán presentarse este martes 27 de octubre, de 8.30 a 11, en las boleterías sur del estadio Martearena, ubicadas sobre avenida Tavella.

La entrega será por orden de llegada y hasta completar el cupo disponible, establecido en el 2% de las localidades, según informó el organismo provincial.

Los interesados deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y una fotocopia del DNI. En caso de concurrir con acompañante, también se deberá presentar una fotocopia del documento de esa persona.

El día del partido será obligatorio ingresar con la entrada correspondiente y el DNI en mano. Por lo tanto, el retiro de localidades deberá realizarse previamente y dentro del horario anunciado.

Precios y venta de entradas

Los valores informados para la semifinal son los siguientes:

Menores de hasta 11 años: $65.000.

Populares: $80.000.

Plateas preferenciales (Este): $100.000.

Plateas techadas (Oeste): $120.000.

Las entradas que se comercializan en boleterías pueden abonarse en efectivo o con tarjeta de débito, ya que los puntos de venta cuentan con terminales de cobro electrónico.

Para los hinchas de Atlético Tucumán, la venta presencial se realiza este lunes 26 y martes 27 de octubre, de 11 a 18, en el estadio José Fierro, ubicado en 25 de Mayo 1351, Tucumán.

En el caso de Platense, la comercialización fue anunciada para el lunes 26, de 12 a 20, en las boleterías del estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Zufriategui 2021, provincia de Buenos Aires.