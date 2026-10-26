River le ganó a Racing, trepó al cuarto puesto y llega fortalecido al Superclásico

River Plate consiguió una victoria clave en el Torneo Clausura 2026 al derrotar 1 a 0 a Racing en el estadio Monumental, por la fecha 14. El millonario sumó tres puntos fundamentales para afianzarse en la zona de clasificación a los playoffs.

El único gol del encuentro llegó a los 33 minutos del primer tiempo. Ángel Correa envió un centro al segundo palo y el defensor Lautaro Rivero apareció de cabeza para vencer al arquero Facundo Cambeses.

El Millonario fue superior durante buena parte del partido y generó las situaciones más claras. A los seis minutos, Gonzalo Montiel exigió a Cambeses con un remate cruzado que el arquero logró desviar al córner.

Racing respondió con una llegada de Tomás Conechny, pero no logró sostener el protagonismo. El conjunto local manejó mejor la pelota y encontró espacios para complicar a una Academia que atraviesa un momento difícil.

Con esta victoria, River alcanzó los 23 puntos y trepó al cuarto puesto de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo consiguió su sexto triunfo en ocho partidos desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador.

Por su parte, Racing quedó en el decimotercer lugar, con apenas 12 unidades. El conjunto dirigido interinamente por Sebastián “Chirola” Romero perdió sus posibilidades matemáticas de avanzar a los playoffs.

Ahora, River tendrá una prueba decisiva: el próximo domingo 1 de noviembre visitará a Boca Juniors en La Bombonera, desde las 15, en una nueva edición del Superclásico.

Racing, en tanto, buscará recuperarse cuando reciba a Aldosivi el viernes 30 de octubre, desde las 21.15, en Avellaneda.