San Martín de Formosa es campeón del Federal A y jugará por primera vez en la Primera Nacional

San Martín de Formosa escribió una página histórica para el fútbol de su provincia. El Franjeado derrotó 2 a 0 a Cipolletti de Río Negro, se consagró campeón del Torneo Federal A 2026 y consiguió el primer ascenso a la Primera Nacional.

La final se disputó este domingo 25 de octubre en el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano, en San Francisco, Córdoba. El equipo dirigido por Marcelo Rubino logró el objetivo después de ocho temporadas compitiendo en la tercera categoría del fútbol argentino.

La revancha después de una final perdida

El ascenso tiene un significado especial para San Martín, que en 2025 había quedado a las puertas del objetivo tras perder la final por el primer ascenso.

Un año después, el equipo volvió a instalarse entre los protagonistas del Federal A y logró coronar una campaña en la que mostró regularidad durante las distintas etapas de la competencia.

El conjunto de Rubino terminó primero en la Zona B de la fase inicial, con 30 puntos en 16 encuentros. También lideró su grupo en la segunda etapa, con 17 unidades en ocho partidos.

En las semifinales eliminó a Olimpo de Bahía Blanca y luego superó a Cipolletti en el partido decisivo, obteniendo así el campeonato y el ascenso directo para disputar la temporada 2027 de la Primera Nacional.

Por su parte, Cipolletti todavía tendrá una oportunidad de conseguir el segundo ascenso a través de la Reválida, instancia a la que se incorporará desde los cuartos de final.

San Martín de Formosa ya cumplió su sueño: después de años de esfuerzo y una final perdida, el Franjeado consiguió el título más importante de su historia y se prepara para competir en la segunda división del fútbol argentino.