Central Norte, a un paso de la permanencia: Qué necesita el Cuervo para seguir en la Primera Nacional

Central Norte quedó a un paso de cumplir su principal objetivo de la temporada: mantenerse en la Primera Nacional. El empate 0 a 0 frente a Acassuso, en el estadio Padre Martearena, por la fecha 35, le permitió llegar a los 38 puntos, aunque todavía deberá esperar para confirmar matemáticamente su permanencia.

El encuentro también marcó el descenso de Acassuso, que llegó a 34 unidades y ya no puede alcanzar la línea de los equipos que pelean por continuar en la segunda categoría del fútbol argentino.

Ahora, toda la atención del pueblo azabache estará puesta en el partido que disputarán este lunes San Miguel y Defensores de Belgrano. El Dragón tiene 38 puntos y puede asegurar su permanencia con un empate, mientras que el Trueno Verde, último en la Zona A con 32 unidades, está obligado a ganar para seguir con posibilidades matemáticas.

La cuenta que puede salvar a Central Norte

El escenario más favorable para el equipo salteño es que San Miguel no consiga la victoria. Si el Trueno Verde empata, llegará a 33 puntos; si pierde, seguirá con 32. En cualquiera de los dos casos, ya no podrá alcanzar los 38 puntos de Central Norte y el Cuervo asegurará su continuidad en la categoría antes de disputar la última fecha.

En cambio, si San Miguel se queda con los tres puntos, alcanzará las 35 unidades y mantendrá una posibilidad remota de evitar el descenso. Para llegar a los 38 deberá ganar también en la jornada final, cuando reciba a Deportivo Madryn.

Pero incluso con dos victorias, San Miguel no podrá garantizar su permanencia por sus propios medios. Necesitará que alguno de los equipos que hoy tiene 38 puntos termine igualado con él y que se dispute un desempate por el último descenso.

San Telmo, el último desafío del Cuervo

Si la definición se extiende hasta la fecha 36, Central Norte deberá visitar a San Telmo, otro de los equipos que suma 38 puntos y que también pelea por asegurar su continuidad en la Primera Nacional.

Para el conjunto salteño, un empate en ese encuentro será suficiente para garantizar la permanencia, aun si San Miguel gana sus dos compromisos restantes. Con una igualdad, el Cuervo alcanzará los 39 puntos y quedará fuera del alcance del Trueno Verde.

El panorama más delicado se presentaría si Central Norte pierde ante San Telmo y San Miguel consigue las dos victorias que necesita. En ese caso, ambos podrían terminar con 38 unidades y la permanencia tendría que resolverse mediante un desempate, de acuerdo con el reglamento de la competencia. Otros equipos que actualmente tienen 38 puntos también podrían quedar involucrados si no suman en la última jornada.

Una definición que se sigue desde Salta

Central Norte ya cumplió con su partido de la penúltima fecha, pero el empate ante Acassuso no le permitió cerrar la lucha por la permanencia. Ahora depende de lo que ocurra con San Miguel para saber si llega salvado a la jornada decisiva o si deberá jugarse la última carta frente a San Telmo.

La cuenta es sencilla: si el Trueno Verde no gana este lunes, el Cuervo seguirá en la Primera Nacional. Si San Miguel triunfa, la definición continuará abierta, aunque Central Norte tendrá la posibilidad de sellar su permanencia con un punto en la última fecha.

El Azabache está cerca de cumplir su objetivo. La tranquilidad definitiva puede llegar desde Buenos Aires, antes de que vuelva a salir a la cancha.